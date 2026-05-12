Arde La Paternal: Argentinos y Huracán lucharán por un lugar en las semifinales

Desde las 21.30, en el Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibirá a Huracán en el segundo cruce de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Bicho hizo valer su localía en La Paternal y dejó en el camino a Lanús por 2-0 con los goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano. El equipo de Nicolás Diez llega luego de quedar tercero en el Grupo B y buscar dar otro paso clave en La Paternal.

Romero marcó por duplicado en La Bombonera para eliminar a Boca

Por otro lado, el Globo vivió una de las series más dramáticas en los octavos de final: eliminó a Boca en La Bombonera en tiempo suplementario, por 3-2, y con dos jugadores menos desde el primer tiempo del suplementario, y una gran acción de Galíndez bajo los tres palos. El Globo fue séptimo en el Grupo B de la fase regular.

Ambos equipos se vuelven a ver las caras luego de dos semanas, ya que se enfrentaron por la fecha 16 donde el Bicho se impuso al globo por 2-1. En el historial es favorable para Huracán que ganó 50 cotejos, Argentinos festejó en 33 oportunidades, mientras que igualaron en 44 ocasiones.

Lescano hizo el segundo ante Lanús y es una de las cartas de gol en el bicho

Probables formaciones:

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Datos del Partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Diego Armando Maradona