El fútbol argentino puede estar ante un cambio importante. Este jueves, desde las 11.30, los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunirán en Puerto Madero para discutir el formato de los torneos de 2027, en una jornada que también tendrá otros asuntos relevantes para el futuro de la Primera División.

La propuesta que gana terreno contempla mantener los 30 equipos, eliminar la división en zonas y recuperar un campeonato con todos contra todos. Un modelo que remite a los viejos torneos del fútbol argentino y que volvería a poner el rendimiento a lo largo de la temporada en el centro de la escena.

Aunque todavía no hay una resolución oficial, el encuentro dirigencial puede marcar un paso importante en la discusión sobre cómo se jugará el próximo año. La intención es modificar el desarrollo de los campeonatos sin abandonar los torneos Apertura y Clausura, los playoffs y otros mecanismos que forman parte del actual sistema.

El torneo 2027, bajo la lupa: cómo sería el nuevo formato

La iniciativa contempla que los 30 equipos de la máxima categoría se enfrenten entre sí, con una fecha adicional para los clásicos y un total de 30 jornadas por torneo anual, según el esquema planteado.

El proyecto mantendría los campeonatos Apertura y Clausura, aunque con una modalidad particular para definir a sus respectivos ganadores. Al llegar a la fecha 15, los 16 mejores equipos de la clasificación disputarían los playoffs para determinar al campeón del primer semestre.

En la segunda mitad del año se repetiría el esquema, con las fechas 16 a 30 correspondientes al Clausura y una nueva instancia eliminatoria. La tabla comenzaría desde cero para ese certamen, por lo que cada torneo tendría su propia definición.

La tabla anual, en tanto, continuaría siendo determinante. Además de establecer las clasificaciones a las copas internacionales y los descensos, permitiría consagrar al campeón de Liga al equipo que termine en el primer puesto de la clasificación general.

De esta manera, el proyecto buscaría combinar dos caminos para llegar al título: los playoffs de cada campeonato y el reconocimiento al equipo más regular del año. La propuesta todavía debe atravesar el debate dirigencial antes de convertirse en una decisión oficial.

¿Cambios en los cupos para la Libertadores y la Sudamericana?

Otro de los asuntos que podría aparecer en la reunión es la propuesta impulsada por Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA, para modificar la distribución de las plazas a las copas internacionales a partir de 2028.

La iniciativa plantea que el noveno de la tabla anual acceda al repechaje de la Copa Libertadores, mientras que los equipos ubicados entre el tercer y el octavo puesto aseguren su participación en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el tema no figura en el orden del día y, por el momento, no hay señales de que la propuesta vaya a ser oficializada durante el encuentro. Su eventual tratamiento dependerá de cómo avance la discusión entre los dirigentes.

También se define la última fecha del Torneo Clausura

La reunión tendrá otro punto importante: la programación de la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura, que deberá ajustarse a las restricciones operativas previstas para esos días.

Según la información difundida por Doble Amarilla, los partidos se disputarían entre el miércoles 4 y el viernes 6, debido a que APREVIDE no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11, mientras que el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá restricciones hasta el martes 10 inclusive.

Todavía resta definir el día y el horario de cada encuentro. La intención es respetar los días mínimos de descanso establecidos por el reglamento y evitar inconvenientes con la fecha FIFA de noviembre.

Así, la reunión de este jueves tendrá varios frentes abiertos. El formato de 2027 aparece como uno de los temas centrales, con una propuesta que podría cambiar la manera de disputar los campeonatos. La pregunta que sobrevuela al fútbol argentino es si finalmente habrá consenso para dejar atrás las zonas y avanzar hacia un torneo con todos contra todos.