Platense le ganó a Estudiantes 1 a 0 en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela por los cuartos de final de la Copa Argentina y se convirtió en el último semifinalista del certamen que ahora lo llevará a un mano a mano contra Atlético Tucumán en fecha y sede a definir.

El conjunto plantense tomó la pelota en los primeros minutos, pero quedaba muy abierto en defensa y, ante cada recuperación, el Calamar atacó rápido e insinuó peligro sobre el arco defendido por Fernando Muslera.

El cuarto de hora inicial no tuvo muchas situaciones de peligro, aunque siempre fueron más claras las jugadas ofensivas de Platense.El buen trato de pelota por parte de los dos equipos hacía entretenido un partido que no tuvo un gran clima en las tribunas.

La primera parte se consumió sólo con las buenas intenciones de ambos. A Platense le faltó en los últimos metros, mientras que Estudiantes nunca mostró demasiada imaginación. Las escaladas de Eros Mancuso por el lateral derecho parecían demasiado poco como para merecer la victoria.

A los 40 minutos llegó la más clara de la noche y del Marrón. Bruno Sepúlveda bajó un centro para el ingreso de Bautista Merlini que, por centímetros, no llegó a empujar la pelota al gol.

Ya en el complemento, a falta de 30 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario, en Platense ingresó el cipoleño Maximiliano Amarfil. El mediocampista reemplazó a Pablo Ferreira en el equipo que dirige Martín Palermo.

La segunda parte ya no tuvo el ritmo de la primera, más allá de los cambios masivos en los dos equipos que sintieron el esfuerzo realizado.

Y cuando todo parecía encaminarse a los penales por el empate en cero, una buena jugada del Calamar permitió el cabezazo goleador de Gonzalo Lencina a los 38, quien había ingresado desde el banco de suplentes por Bruno Sepúlveda.

Formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi; Baltasar Rodríguez; Fabricio Pérez, José Sosa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

La previa

Será un duelo entre dos equipos que llegan con necesidades diferentes, pero con una misma obligación. En un torneo donde no hay margen para el error, ambos saben que una victoria puede cambiar el escenario y permitirles seguir soñando con levantar el trofeo.

Para Platense, la Copa Argentina aparece como una de las últimas oportunidades para cerrar el año con una sonrisa. El conjunto de Vicente López quedó eliminado de la Copa Libertadores, competencia que disputó por primera vez en su historia y en la que logró demostrar que podía competir de igual a igual frente a rivales de jerarquía.

Ahora, con el sueño continental terminado y un presente irregular en el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Martín Palermo tiene todas sus fichas puestas en el certamen nacional.

El Calamar marcha lejos de los puestos de clasificación a los playoffs en el Grupo A y atraviesa una racha complicada como local. Por eso, una clasificación a semifinales representaría un fuerte impulso para un equipo que busca darle otro sentido a la recta final de la temporada.

El Pincha viene de sufrir una dura derrota por 3-1 frente a Rosario Central en Santiago del Estero, un resultado que frenó su marcha y volvió a ponerlo bajo presión. El equipo de La Plata también está lejos de los primeros puestos de su zona en el Clausura, aunque mantiene abiertos varios frentes.

De hecho, Estudiantes es el único equipo argentino que continúa en carrera en tres competencias: la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, donde se encuentra entre los cuatro mejores equipos del continente y tendrá por delante una serie ante Flamengo.

Con ese panorama, el equipo dirigido por Alexander Medina buscará recuperarse rápidamente y meterse nuevamente en una semifinal. Para el Pincha, la Copa Argentina representa otra posibilidad concreta de pelear por un título en una temporada en la que todavía tiene mucho por jugar.

Un lugar entre los cuatro mejores

El ganador avanzará a las semifinales de la Copa Argentina y quedará a solo dos partidos de quedarse con el trofeo. En caso de empate durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales. El que espera por el mejor del duelo es Atlético Tucumán.

Por el otro lado de la llave ya están Boca y Banfield que, en principio, tendrían un acuerdo para jugar el partido el 4 de noviembre en sede a definir.