Este domingo 30 de agosto, el Autódromo de Centenario volverá a recibir a los amantes de la velocidad con una nueva fecha de Speed Races, en una jornada que marcará la despedida de las competencias diurnas antes del regreso de las tradicionales picadas nocturnas.

La expectativa para este nuevo encuentro es importante y ya son muchos los pilotos preinscriptos, tanto en autos como en motos, que se preparan para ser parte de una jornada que promete una gran convocatoria en el trazado de Centenario.

El Speed Races es una competencia de aceleración donde enfrenta a los vehículos más rápidos de la región y del país en un tramo de recta a velocidad máxima, divididos es categorías, como clases de 7.5, 8, 9 segundos, Top Libre, entre otros.

El Autódromo de Centenario recibirá un gran marco de público

Las preinscripciones continuarán abiertas hasta el sábado 29 de agosto, con inscripción gratuita para los competidores. Hasta ese mismo día, el público también tendrá la posibilidad de adquirir sus entradas anticipadas a través de la aplicación oficial de Speed Races.

Será una jornada especial para Speed Races, ya que representará la última oportunidad de disfrutar de las picadas durante el día en esta etapa del calendario. Luego de esta fecha, la actividad volverá al formato nocturno, uno de los grandes clásicos de las picadas en Centenario.

El domingo, la actividad comenzará a partir de las 10:00 horas con el apertura de puertas, mientras que las competencias tendrán su inicio previsto a partir de las 11:00 horas, con pruebas libres y posteriormente las diferentes categorías de motos y autos.

Para quienes adquieran sus entradas directamente en el autódromo, los valores en puerta serán de $25.000 la entrada general y $35.000 la entrada VIP.