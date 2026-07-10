Este sábado, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y, a pocas horas del encuentro, el entrenador todavía mantiene dos interrogantes en la formación titular.

Después de una clasificación sufrida ante Egipto, en un partido cargado de emociones que terminó con una remontada épica por 3 a 2, el cuerpo técnico argentino ajusta los últimos detalles para afrontar un nuevo examen mundialista.

La base del equipo parece estar definida. Bajo los tres palos seguirá Emiliano "Dibu" Martínez, quien buscará dejar atrás una actuación irregular en los octavos de final y recuperar la seguridad que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la Scaloneta.

En defensa, Nicolás Tagliafico continuará en el lateral izquierdo, mientras que la zaga central volverá a estar integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, una dupla que se consolidó como una de las más confiables del seleccionado.

La principal incógnita aparece sobre el sector derecho. Lionel Scaloni aún no definió si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. Ambos tuvieron altibajos durante el torneo y la decisión final podría llegar recién horas antes del partido.

En la mitad de la cancha no habría sorpresas. Leandro Paredes seguiría como eje del mediocampo, acompañado por el despliegue de Rodrigo De Paul, la claridad de Alexis Mac Allister y la dinámica de Enzo Fernández, cuatro piezas fundamentales en el funcionamiento del equipo argentino.

Más adelante estará, como siempre, Lionel Messi.

El capitán atraviesa un Mundial extraordinario y llega a los cuartos de final como uno de los máximos goleadores del certamen con ocho tantos, compartiendo la cima de la tabla con Kylian Mbappé. Además de su capacidad para definir partidos, el rosarino sigue siendo el faro futbolístico de una selección que sueña con otra vuelta olímpica.

La otra duda de Scaloni pasa justamente por quién acompañará a Messi en la ofensiva. Lautaro Martínez y Julián Álvarez pelean por un lugar en el once inicial. El delantero del Inter aporta presencia en el área y poder de gol, mientras que el atacante del Atlético Madrid ofrece movilidad, presión constante y sacrificio colectivo.

Con ese panorama, Argentina perfila el siguiente equipo para enfrentar a Suiza: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

La ilusión está intacta. Del otro lado espera una Suiza ordenada, intensa y difícil de vulnerar, pero la Scaloneta sabe que está ante una oportunidad enorme. Un triunfo la depositará nuevamente en las semifinales de un Mundial y la dejará a dos pasos de otra página dorada en su historia.