Los incidentes en partidos de divisiones inferiores en el ámbito de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) ya no sorprenden. Todos los fines de semana, se suceden hechos, algunos toman estado publico, otros tienen un tratamiento de notoriedad, muchos quedan en el círculo que asistió a los partidos y están aquellos que se viralizan porque la magnitud es mayor y tiene que intervenir el Tribunal de Penas.

Este sábado 2 de mayo, se jugaba en el Coloso Álvaro Pedro Dúcas del barrio Ruca Quimey en Cutral Co, el clásico de la Comarca entre los locales de Alianza y Petro Argentino de Plaza Huincul. La mayoría de los partidos se disputaron sin circunstancias que haya que comentar.

Algo que no ocurrió en el partido de novena división, donde el partido fue suspendido por la terna árbitral, por insultos y agravios de los padres, madres, familiares y allegados de ambas parcialidades. Según los comentarios que se registraron en redes sociales, fueron un padre de cada lado que cruzaron insultos y amenzas. El árbitro paró el partido y les reclamó que se retiren del estadio, ninguno de los dos accedió y se produjo el pitazo final anticipado. La suspensión se produjo a los 15 minutos del complemento, cuando el celeste ganaba por 3 a 1.

El informe de los colegiados será analizado por el Tribunal de Disciplina que, previo a ello, notificará a los clubes y espera por los descargos de cada uno.Las próximas semanas serán clave para ver que determinación se toma.

Vale recordar, que la novena división, los jugadores tienen 12 y 13 años. Son niños que están dando sus primeros pasos en el fútbol federado. La mayoría son acompañados por sus familiares, que otra vez en una cancha de fútbol mostraron su intoleranbcia, ante situaciones donde deberían dar el ejemplo por ser personas mayores.

Otra vez, las inferiores en el ojo de la tormenta, y no por goles, buenas jugadas o futbólistas destacados. Sino por agresiones, verbales, amenazas, y no de los chicos, otra vez, y no es la primera de padres involucrados.