El deporte académico extiende las fronteras de la integración entre Argentina y Chile con los Juegos Universitarios Binacionales Patagonia Unida, cuya primera edición se realizará en Temuco, Chile, desde el 23 al 26 de septiembre. Desde el Gobierno provincial se acompañará al el torneo.

Esta iniciativa de integración regional reunirá a universidades de ambos países a través del deporte, el intercambio académico y científico, así como también la cooperación institucional y la generación de nuevas redes de colaboración.

La competencia fue presentada este lunes en el rectorado de la Universidad Nacional del Comahue. La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, participó del lanzamiento del certamen.

Por Argentina intervendrán la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y la Universidad de Flores (UFLO), mientras que por Chile estarán presentes en estos juegos la Universidad Autónoma (Temuco), Universidad de La Frontera, Universidad Católica de Temuco y la Universidad Santo Tomás (también de Temuco).

La propuesta busca consolidarse como un acontecimiento permanente en el sur de ambos países, emulando en su concepción el formato de los Juegos Binacionales de la Araucanía para categorías juveniles, que ya tienen más de tres décadas, y ParaAraucanía, el formato para las personas con discapacidad.

Juegos Universitarios Binacionales: Integración Argentina-Chile en Temuco

El lanzamiento en la ciudad de Neuquén dio continuidad a la presentación que se realizó previamente en la ciudad chilena de Temuco, que será la anfitriona de la primera edición. Los Juegos Universitarios Binacionales Patagonia Unida tienen como objetivo fortalecer los vínculos entre las instituciones de educación superior participantes, promoviendo el desarrollo deportivo universitario, la vinculación internacional, el intercambio académico y científico y la generación de nuevas redes de colaboración.

En el acto de lanzamiento estuvieron presentes, por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), el rector Christian Lopes y el responsable de la Dirección de Deportes, Alejandro Domínguez, entre otros integrantes de la mesa directiva de la universidad.

Además, estuvieron Micaela De Vega, secretaria Académica Regional Patagónica de la Universidad de Flores (UFLO); Fernando Galeano, de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de La Pampa; Juan Carlos Marchant, por la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco; Víctor Beltrán Varas, por la Universidad de La Frontera y Francisca Retamal, por la Universidad Santo Tomás, también de esa ciudad.