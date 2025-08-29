Los Juegos Deportivos Interfacultades de la UNCo ya tienen su fixture

La quinta edición de los Juegos Deportivos Interfacultades de la Universidad Nacional del Comahue ya tienen su fixture, tras el sorteo que se realizó este miércoles. El certamen, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, se realizará entre el 12 y 14 de septiembre.

La secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, participó del acto de lanzamiento de esta instancia que pone en juego por primera vez la Copa Comahue, trofeo que se adjudicará el equipo que sume mayor cantidad de puntos entre todas las disciplinas que compiten en esta fase final. De la actividad también participó la coordinadora del área, Carolina Cárdenas.

“Estos encuentros deportivos no solo fortalecen la vida universitaria y el desarrollo académico de nuestros jóvenes, sino que también nos permiten consolidar espacios de integración, compañerismo y crecimiento colectivo”, dijo Villone. Además, destacó que "contar con el acompañamiento del Gobierno Provincial en eventos de esta magnitud reafirma la importancia que tiene el deporte como política pública y como herramienta de formación integral”.

Según se indicó, la Copa quedará en forma definitiva para el equipo que se la adjudique en tres oportunidades consecutivas o en cinco alternadas.

Acerca de la competencia

Los Juegos Deportivos Interfacultades son organizados por la Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Comahue, junto con las unidades académicas de esa casa de estudios y la Federación Universitaria del Comahue (FUC).

El encuentro tiene como objetivo fomentar la competencia deportiva entre estudiantes de pregrado o grado de las diferentes facultades y unidades académicas de la UNCo.

Los competidores serán deportistas de disciplinas individuales o equipos que previamente participaron de la competencia interna de las distintas unidades académicas de los diferentes centros universitarios de Neuquén y de la vecina provincia de Río Negro.

El certamen se desarrollará por primera vez en forma conjunta con Rio Negro y tendrá dos sedes. En el campus universitario de la Universidad Nacional del Comahue competirán el atletismo, futsal, básquet, rugby seven, hockey seven, ajedrez, bádminton y E-Sports que involucran a los juegos electrónicos. Mientras que en la sede de Cipolletti competirán la natación, voley, handball y tenis de mesa.