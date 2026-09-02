En tiempos donde los árbitros suelen quedar en el centro de las críticas y las polémicas, la historia de Pedro Cea invita a mirar el otro lado de la profesión. El angosturense construyó una trayectoria marcada por la pasión, el sacrificio y el amor por el fútbol, que lo llevó a convertirse en uno de los jueces más reconocidos surgidos de la Patagonia.

Nacido y criado en Villa La Angostura, Cea dedicó gran parte de su vida a recorrer canchas de todos los rincones del país. Su camino dentro del arbitraje se extendió durante más de 40 años, una carrera que tuvo su punto más alto en 2004 cuando la Asociación del Fútbol Argentino lo distinguió como el mejor árbitro del interior del país.

El angosturense construyó una trayectoria marcada por la pasión, el sacrificio y el amor por el fútbol.

El sueño internacional que se escapó por una regla

Pocas espinas quedaron tan marcadas en la carrera de Pedro Cea como aquella oportunidad que estuvo a un paso de cambiarlo todo. Con apenas 26 años, recibió el llamado que cualquier árbitro argentino soñaba escuchar: la posibilidad de realizar el curso para convertirse en juez internacional.

Sin embargo, cuando parecía que el salto estaba asegurado, una modificación reglamentaria le cerró la puerta de golpe.

"Me llamaron para decirme que iba a hacer el curso de árbitro internacional. Era el sueño de cualquier árbitro. Pero cambiaron la edad y me quedé afuera. Fue un golpe muy duro porque sentía que estaba en el mejor momento de mi carrera", recordó.

Aunque aquella posibilidad quedó truncada, el reconocimiento no tardó en llegar por otro camino. En 2004, la AFA lo distinguió como el mejor árbitro del interior del país, una premiación que coronó años de sacrificio y miles de kilómetros recorridos detrás de una pelota.

"Al jugador hay que respetarlo primero. Si no entendés eso, es imposible que después te respeten a vos", afirmó Cea.

Clásicos calientes y decisiones que no admitían dudas

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Pedro Cea convivió con escenarios de máxima presión. Uno de ellos fue el clásico tucumano entre Atlético Tucumán y San Martín, un partido que todavía hoy recuerda como una verdadera batalla física y emocional.

"Hacía cerca de 45 grados. Cuando terminó el partido tomé tres litros de agua y seguía tiritando. Nunca sentí un desgaste igual. Ahí entendí que el arbitraje también se juega con el cuerpo y con la cabeza", relató.

Otro recuerdo imborrable fue un enfrentamiento entre Cipolletti y Desamparados de San Juan, donde debió tomar decisiones que encendieron la polémica.

"Me tocó expulsar jugadores importantes. Sabía que cualquier decisión podía generar un problema, pero cuando entrás a una cancha no podés pensar en las consecuencias, tenés que hacer lo que corresponde", explicó.

"Antes el jugador te respetaba más"

Con la autoridad que le dan los años, Cea también se permitió comparar distintas épocas del fútbol argentino. Y en ese punto fue contundente.

"Antes el jugador era mucho más respetuoso. Podías dialogar, explicar una decisión y había otra relación dentro de la cancha. Hoy muchas veces eso se perdió", sostuvo.

Para el exárbitro, el respeto mutuo era una herramienta tan importante como conocer el reglamento.

"Vos llegabas a una cancha, saludabas a todos y te ganabas el respeto desde el trato. Nunca fui a dirigir pensando que tenía enemigos enfrente", recordó.

Del insulto al abrazo: el reconocimiento que más valora

Más allá de las discusiones inevitables de cada partido, una de las mayores satisfacciones de su carrera llegó con el paso del tiempo.

"Muchos jugadores que me insultaron durante noventa minutos después me dieron la mano y me reconocieron que había sido justo. Eso vale más que cualquier premio", confesó.

Entre esas historias aparece la de Darío Montenegro, figura histórica de Boca de Bariloche. Tras una expulsión en un partido televisado, la relación parecía haber quedado marcada por el conflicto. Sin embargo, los años transformaron aquel episodio en una amistad.

"Después terminamos compartiendo asados y momentos en familia durante el Mundialito. El fútbol tiene esas cosas maravillosas", contó entre risas.

Una mirada crítica sobre el arbitraje actual

Desde la experiencia acumulada, también analizó el presente de la profesión y marcó diferencias con la formación que recibían los árbitros de su generación. "Nosotros estudiábamos cinco años. No era solamente aprender el reglamento. Teníamos psicología, preparación física, primeros auxilios y clases todas las semanas. Nos preparaban para dirigir personas, no solamente partidos", explicó.

Y dejó una frase que resume toda una filosofía de vida dentro de una cancha: "Al jugador hay que respetarlo primero. Si no entendés eso, es imposible que después te respeten a vos."

Ese principio, simple pero profundo, acompañó a Pedro Cea durante más de 40 años de arbitraje. Una carrera llena de desafíos, sacrificios y anécdotas que hoy forman parte de la historia del fútbol patagónico.