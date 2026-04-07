Andrea del Boca ya no está en el centro de la escena dentro de la casa, pero su nombre sigue marcando el pulso del reality. Tras el accidente que obligó a frenar su participación, la actriz atraviesa horas de recuperación mientras se abre un nuevo interrogante en torno a su lugar en el juego.

Lejos del aislamiento del programa, Andrea del Boca dejó la clínica y se instaló nuevamente en su entorno íntimo. La actriz permanece acompañada por su círculo más cercano, en un contexto donde el descanso es prioridad absoluta tras el fuerte golpe que sufrió durante la competencia.

Fue Rodrigo Lussich quien dio las primeras precisiones en Intrusos: “Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió”. Ese cuadro refleja que, aunque la evolución es favorable, el impacto físico todavía se hace sentir.

Mientras tanto, el foco se desplazó hacia una posibilidad que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas. En medio de la reconfiguración del juego, surgió la chance de que el lugar vacante no quede sin ocupar, lo que abrió negociaciones inesperadas dentro de la producción.

En ese mismo programa, el periodista Daniel Ambrosino sumó un dato clave que cambió el eje de la historia: “Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca”. La opción no solo sorprende por el vínculo, sino también por lo que implicaría a nivel dinámico dentro del reality.

Por lo pronto, la decisión no está cerrada. La joven analiza cada paso con cautela, atravesada por la situación reciente que afectó a su madre. Según trascendió, su prioridad no pasa por la exposición televisiva sino por el estado de salud de Andrea del Boca.

En esa línea, también se conoció el principal condicionante que frena cualquier definición inmediata. Otra vez en Intrusos, se reveló: “Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente”. Esa preocupación, por ahora, pesa más que cualquier propuesta.

Así, entre la recuperación puertas adentro y las conversaciones en marcha, el futuro del lugar que dejó Andrea del Boca en el programa sigue abierto. Las posibilidades de que Anna Chiara se meta en el reality para reemplazar a su madre seducen al espectador, pero aún queda mucho por definir.