La caída de Andrea del Boca frenó de golpe la rutina de Gran Hermano y, en cuestión de horas, convirtió una noche de juego en una escena de máxima preocupación. Lo que primero apareció como un accidente doméstico dentro de la casa terminó con la actriz fuera del reality y con una definición médica que ya no dejó margen para especulaciones sobre su regreso.

Todo se precipitó cuando Andrea del Boca sufrió el golpe en plena convivencia y tuvo que ser asistida de inmediato. La primera confirmación llegó de la mano de Santiago del Moro, que informó: “Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos”.

Las imágenes del accidente, además, terminaron de reforzar esa preocupación. La actriz cayó con fuerza y debió ser contenida rápidamente por quienes estaban cerca, antes de que se resolviera su traslado para una evaluación más completa. A partir de ahí, la atención ya no estuvo puesta en el juego ni en la dinámica de la casa, sino en saber si el golpe había dejado consecuencias de mayor complejidad.

La respuesta llegó este martes por la mañana, cuando desde la cuenta oficial del programa se comunicó lo que hasta ese momento era una posibilidad abierta. “Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa”, informaron, en una definición que cerró de manera abrupta su paso por esta edición del reality.

Después vino la explicación formal sobre el motivo de esa salida. “Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia”, señalaron desde Gran Hermano.

De esta manera, Andrea del Boca no deja la casa por estrategia, ni por voto, ni por una sanción, sino porque el accidente modificó por completo su situación dentro del juego. Después de la atención inicial y de los estudios médicos, se resolvió que lo adecuado era que no siguiera en competencia, una definición que impacta tanto en lo humano como en la estructura misma del reality.

Así, Andrea del Boca cierra su participación en Gran Hermano de la manera menos pensada, con un desenlace repentino y marcado por la preocupación. El programa ya confirmó que no volverá, y la decisión médica terminó ordenando un escenario que, por unas horas, estuvo cargado de incertidumbre. Esta vez no hubo gala ni estrategia capaz de torcerlo: el cuerpo dijo basta y se despidió de una manera no deseada.