La previa de un nuevo clásico cordobés entre Talleres y Belgrano volvió a quedar marcada por la violencia. Esta vez, el micro que trasladaba al plantel del Pirata fue atacado a piedrazos cuando ingresaba al estadio Mario Alberto Kempes, donde ambos equipos se enfrentan este domingo por la fecha 11 del Torneo Clausura. Si bien uno de los proyectiles rompió un vidrio del colectivo, el incidente no pasó a mayores, aunque la Policía de Córdoba informó que dos personas fueron detenidas.

El ataque proporcionado por un grupo de hinchas de Talleres se produjo en los metros finales del recorrido hacia el estadio. Según la información oficial, la Policía identificó a dos presuntos responsables y los detuvo. Afortunadamente, nin´gin integrante de la delegación de Belgrano resultó herido y el partido se mantuvo dentro del horario previsto.

No es la primera vez que el micro del Pirata es atacado durante un clásico ante Talleres. En mayo, cuando ambos equipos se enfrentaron por los octavos de final del Torneo Apertura, que terminó siendo conquistado por Belgrano, el colectivo del conjunto de Alberdi también fueron apedreados durante su llegada al Kempes. En esa ocasión, una lluvia de piedras cayó sobre la carrocería del micro y más de un vidrio terminó estallando, aunque aquel inicidente tampoco arrojó heridos.

Además, el antecedente era reciente para las autoridades: en julio, Talleres había recibido una sanción económica de 40 millones de pesos por los incidentes de aquel clásico, mientras que ocho hinchas fueron alcanzados por el derecho de admisión durante cuatro años. Ahora, el nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa el operativo de seguridad alrededor del clásico cordobés.