Fallaron los controles en el clásico cordobés por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 ya que en el arribo de Belgrano al Mario Alberto Kempes, el micro fue violentado por la parcialidad de Talleres que provocó roturas de vidrios.

Ni los accesos de un estadio Mundialista pudieron burlar a los violentos y pese a la presencia numerosa, los efectivos policiales fallaron.

Cuando el Pirata se aproximó al estadio cordobés para cruzarse con la T, una lluvia de piedras cayó sobre la carrocería del micro que soportó mucho, pero terminó sufriendo la rotura de vidrios, uno de ellos de manera íntegra.

Por fortuna, ningún proyectil dio en la humanidad de los jugadores de la B que en ese clima salieron a disputar el partido más esperado en Córdoba.

Fueron varios los proyectiles que dieron en el blanco, sólo que los cristales resistieron en otros sectores del rodado.

En cancha

Desde el punto de vista deportivo, de poco sirvió el supuesto amedrantamiento de los locales ya que en cancha Belgrano fue superior y terminó ganando 1 a 0 con gol de Francisco González Metilli a los 3 minutos del complemento.

Los instantes finales del partido despertaron trifulcas varias dentro del campo de juego con el arquero Guido Herrera sacando a los empujones al delantero Lucas Passerini al momento de su reemplazo.

Por su acción irracional, el capitán tallarín vio la roja y dejó a su equipo con 9 ya que antes ya había sido expulsado también a Alexandro Maidana por una violenta infracción.

El juez neuquino Darío Herrera -que participará en la próxima Copa del Mundo- también decidió expulsar al delantero Celeste que de esta manera se convierte en una baja importantísima de cara a la próxima llave que será ante Independiente Rivadavia o Unión de Santa Fe que juegan por la noche.