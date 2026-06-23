El video de varios hinchas del Atlético de Madrid quemando camisetas de Julián Álvarez expuso el clima de ruptura que se generó tras sus declaraciones en pleno Mundial 2026. El delantero habló de su futuro después del triunfo de Argentina ante Austria y sus palabras provocaron una reacción inmediata en España.

La bronca no nació por su rendimiento deportivo, sino por la claridad con la que Julián Álvarez se refirió a la posibilidad de dejar el club. En medio de una competencia clave con la Selección Argentina, el atacante decidió no esquivar el tema y dejó frases que fueron interpretadas como una señal de despedida.

Frente a los micrófonos, el futbolista fue directo al explicar que ya había hablado puertas adentro de la institución. “Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, expresó.

Esa primera respuesta ya había generado ruido, pero el verdadero estallido llegó cuando Julián Álvarez blanqueó cuál sería, según él, la salida más conveniente. Sin rodeos, lanzó: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

La frase cayó muy mal entre los fanáticos del Atlético de Madrid, que sintieron sus palabras como una falta de compromiso en un momento sensible. En redes sociales comenzaron a circular videos de hinchas prendiendo fuego camisetas con su nombre y su dorsal, en una muestra de enojo que rápidamente se volvió viral.

El contraste fue fuerte porque la declaración llegó después de una alegría argentina. La Selección venía de vencer a Austria y de asegurar un paso importante en el Mundial, pero la zona mixta terminó abriendo otro foco: el futuro europeo de uno de sus delanteros más importantes.

En España, la reacción fue especialmente dura porque el mensaje dejó la sensación de que la decisión ya estaba tomada. Aunque Julián Álvarez intentó hablar desde la honestidad, sus palabras fueron leídas por buena parte de la afición como una confirmación de que quiere cambiar de aire apenas termine la competencia.

Ahora, el vínculo entre Julián Álvarez y los hinchas del Atlético de Madrid quedó en un punto delicado. Las imágenes de las camisetas quemadas mostraron que el conflicto ya excedió el terreno de los rumores y que su futuro puede transformarse en una de las novelas más calientes del mercado de pases.