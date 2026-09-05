La carrera de José María Basanta tuvo uno de sus capítulos más importantes con la Selección Argentina, pero su vida después del retiro tomó un camino completamente diferente. El exdefensor fue parte del plantel que disputó el Mundial de Brasil 2014 y, años después de aquella experiencia, se alejó de los grandes escenarios para enfocarse en proyectos personales y actividades vinculadas al campo y al deporte.

Su presencia en la lista de Alejandro Sabella generó sorpresa en aquel momento. El entrenador decidió incluirlo junto a Hugo Campagnaro entre los futbolistas que no aparecían como candidatos principales para integrar la convocatoria. Basanta llegó a la Copa del Mundo como alternativa, aunque terminó teniendo protagonismo en una instancia decisiva del certamen disputado en Brasil.

El defensor tuvo su estreno mundialista en los octavos de final contra Suiza, cuando ingresó en reemplazo de Marcos Rojo. Luego, Sabella volvió a confiar en él para los cuartos de final frente a Bélgica, encuentro que disputó desde el comienzo y durante los 90 minutos. Después de esa presentación, permaneció entre los suplentes en los partidos ante Países Bajos y Alemania, incluida la recordada final.

La nueva vida de Basanta

Mucho antes de aquella convocatoria, Basanta había construido una extensa trayectoria profesional. Surgido de Estudiantes de La Plata, debutó durante la temporada 2004/05 y posteriormente pasó por Olimpo. Su carrera dio un salto en 2008, cuando fue transferido a Rayados de Monterrey, club en el que terminaría convirtiéndose en uno de los futbolistas argentinos más importantes de su historia reciente.

En Monterrey, el zaguero desarrolló la etapa más extensa de su carrera: disputó 371 partidos, marcó 15 goles y consiguió 10 títulos. Entre ellos aparecen cuatro conquistas de la Liga de Campeones de la Concacaf. Su recorrido internacional también incluyó un breve paso por el fútbol italiano, donde defendió a Fiorentina durante la temporada 2014/15.

Después de retirarse en la temporada 2018/19, José María Basanta comenzó a mostrar una faceta muy distinta en sus redes sociales. Su presente está estrechamente relacionado con la actividad rural, especialmente con la cría de ganado Bonsmara, una raza reconocida por su adaptación a la producción a campo. Sobre sus características, el exjugador explicó: “Se caracteriza por su facilidad de parto, alta fertilidad y excelente crecimiento a campo”.

La nueva vida de Basanta

Pero el campo no es su única ocupación. El exintegrante de la Selección Argentina también encontró una manera de mantenerse cerca del deporte: impulsó un proyecto relacionado con el pádel, con la construcción de canchas, y continúa practicando esta disciplina. Además, fue convocado en dos oportunidades para participar de encuentros de showbol en Brasil, una actividad que le permitió volver a pisar una cancha aunque desde un lugar completamente diferente.

A más de una década de aquella inolvidable aventura mundialista, José María Basanta lleva una vida alejada de la exigencia del fútbol profesional. Entre el campo, la cría de ganado, el pádel y distintos eventos deportivos, el exdefensor construyó una nueva etapa después de haber sido una de las sorpresas de Alejandro Sabella en Brasil 2014.