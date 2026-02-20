Más allá de que Franco Armani recibió el alta médica y podrá ser de la partida el domingo ante Vélez, los problemas no cesan en el arco de River Plate. Ya que, el cipoleño Ezequiel Centurión sufrió una lesión en el músculo pectíneo izquierdo y estará afuera de las canchas por al menos tres semanas.

El guardameta rionegrino de 28 años viene de dejar atrás una fractura en su muñeca izquierda, que le impidió formar parte de la pretemporada y lo dejó afuera del banco de suplentes en los primeros partidos del Torneo Apertura 2026. Atajó en las dos primeras fechas del Torneo Proyección de Reserva, con el objetivo de sumar rodaje y ser alternativa para el arco que estaba defendiendo Santiago Beltrán por la sucesión de lesiones de Franco Armani, que también lo privaron de gran parte de la preparación y del arranque del campeonato local.

Centurión se perderá los próximos cuatro partidos de River: la visita a Vélez, el duelo de local ante Banfield, el choque, precisamente, ante Independiente Rivadavia en Mendoza y el encuentro ante Atlético Tucumán en el Monumental. No se descarta que una vez recuperado vuelva a sumar minutos con la Reserva que comanda Marcelo Escudero.

Lo positivo para River es que Armani, que se entrenó con normalidad durante toda la semana, recibió el alta médica y será citado para el choque ante el Fortín, que se llevará a cabo el próximo domingo desde las 19.15 en el José Amalfitani. Resta saber si Marcelo Gallardo se decantará por el Pulpo o si lo lleva al banco de suplentes y continúa atajando el joven Santiago Beltrán.