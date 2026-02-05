Los caminos de Ezequiel Centurión y River Plate parecen volver a separarse luego que el arquero cipoleño regresara del préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza a pedido de Marcelo Gallardo que no lo pudo contar cuando lo necesitó y terminó encontrando a Santiago Beltrán.

La recuperación final de la fractura de muñeca que el rionegrino afrontaba en plena pretemporada en San Martín de los Andes con el Millonario coincidió con la lesión muscular de Franco Armani. Llegaron los amistosos, Jeremías Ledesma finalmente salió a Rosario Central, se echó manos a Beltrán y el juvenil respondió.

Así, el inicio del Apertura 2026 siguió con la misma tesitura. A Armani no se lo apuró por el conformismo con Beltrán y cuando Centurión estuvo listo, fue al banco de suplentes el fin de semana ante Rosario Central.

Ezequiel Centurión terminó de recuperarse totalmente de la fractura en la muñeca en la pretemporada de River.

Allí, el ex Estudiantes de Caseros y La Lepra mendocina entendió que volvía a ser la tercera opción en el puesto y como pretende jugar con más continuidad, comunicará su deseo de partir del Monumental.

Mendoza

Independiente Rivadavia sigue pretendiéndolo. Juntos ganaron la última Copa Argentina y se viene la Copa Libertadores para la institución cuyana.

El arquero Centurión fue campeón de Copa Argentina con Independiente Rivadavia y en Mendoza quieren volver a tenerlo.

Si los mendocinos aceleran contarán con la aprobación del jugador que ahora vuelve a estar abierto para cualquier otro interés, del país o del exterior, con el deseo de afianzarse en un arco importante a los 28 años de edad.