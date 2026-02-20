El boxeador rionegrino Christian Fabián Luis hará su primera presentación de la temporada, peleando fuera del país. El peso crucero oriundo de General Roca, irá en busca del título de la Internacional IBF de la categoría crucero ante el lituano Milans Volkovs, apodado “Big bad wofs”, local absoluto y hombre de la organización, este sábado 21 de febrero en el Xiomi Arena de Riga, Letonia.

"El Potro" llegará a este combate con un registro profesional en el campo rentado con 13 triunfos, 8 ganadas por nocaut, 4 derrotas y una pelea sin decisión.

El rival de púgil valletano, es un europeo naturalizado, ya que nació en Aurora en el estado de California en los Estados Unidos, registra 17 combates con 11 triunfos y 6 antes del límite; 4 derrotas y 2 empates. No registra nombres sudamericanos en su récord y es vencedor entre otros del español Alberto Tapia; el belga Jack Mulowayi; el polaco Michal Banbula y el griego Marios Kollias.

Luis volverá a presentarse fuera del país, cumplirá su cuarta presentación en el exterior y la segunda en lejanas tierras europeas. En el 2024 peleó en Vladikavkaz, Rusia con David Dzukaev; posteriormente en Valdivia (Chile) noqueó al local Gerardo Mellado y el 8 de agosto del año pasado, se presentó en Benghazi, Libia frente al cubano Mike Pérez en un accidentado match que terminó sin decisión.