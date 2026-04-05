Luego de su vuelta a las canchas con un doblete ante la Roma, Lautaro Martínez se subió a la cima de artilleros argentinos en las ligas de Europa. El Toro alcanzó los 16 tantos en Serie A con el Inter de Milán y los 20 en la temporada e igualó a Joaquín Panichelli como el albiceleste que más tantos tiene en la temporada.

Dentro de la estadística liderada por el bahiense lo persiguen otros romperredes argentinos. El que comparte la cima con Martínez es Panichelli, que suma 20 tantos en la temporada con Racing de Estrasburgo pero ya no podrá jugar luego de su grave lesión en su última convocatoria a la Selección Argentina.

Lautaro suma un total de 20 tantos con 16 en Serie A y 4 por Champions. (Foto: X @Inter)

Por otra parte, Julián Álvarez, con 17 entre La Liga, Champions League y Copa del Rey para Atlético Madrid, es el siguiente en la lista. El top 5 lo completan Enzo Fernández con 12 para Chelsea y hay un empate entre Nico Paz y Mateo Pellegrino, que acumulan 11 anotaciones en la campaña con el Como y el Parma respectivamente.

Julián, con 17, está tercero entre los argentinos más goleadores en Europa.

Los artilleros de las ligas

En cuanto a la estadística estricta de las ligas, Martínez también encabeza la lista con su decimosexto tanto en la Serie A, empatando el registro de Panichelli. Con la rotura ligamentaria del atacante del Racing de Estrasburgo, el Toro tiene el camino allanado para liderar ese ítem. Más atrás vienen Paz, Lucas Boyé, Julián Álvarez y Enzo Fernández.