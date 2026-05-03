En una carrera tan difícil como emocionante en la Premier League por evitar ser el tercer descendido, hoy Tottenham dio un paso clave al ganarle 2-1 a Aston Villa como visitante y salir de la zona de descenso. Los Spurs, que llegaban en el decimoctavo lugar, vencieron a los Villanos que tuvieron a Emiliano Martínez de titular y a Emiliano Buendía aportando el tanto desde el banco, resignaron puntos importantes en la carrera por la clasificación a Champions League ante los londinenses, que respiran y dejaron a West Ham en la zona roja.

Aston Villa 1-2 Tottenham, los goles

Este triunfo clave en Villa Park empezó a constituirse a los 12 minutos del primer tiempo. Conor Gallagher capturó un rechazo de la defensa local y sacó un tiro colocado abajo imposible de alcanzar para Dibu Martínez, que se estiró pero no llegó.

Unos Spurs decididos tomaron por sorpresa a un Aston Villa que no jugó para nada bien aquel primer tiempo y un viejo conocido de la Selección Argentina amplió la diferencia. Un centro de Mathys Tel encontró el anticipo de cabeza de Richarlison, que entró en soledad por el punto penal y estableció el 2-0 a los 25 minutos de esa primera mitad.

Ya sobre el final del partido, un desdibujado elenco local encontró al menos un descuento en la cabeza de Buendía, que peinó un centro de Matty Cash para establecer un 2-1 que no le terminó alcanzando al local. Es la tercera derrota al hilo del equipo de Unai Emery, dos por Premier League (esta 5° y podría quedarse afuera de la Champions League) y una en la ida de las semis de Europa League, donde en la semana tendrá la chance de recuperarse y remontar recibiendo al Nottingham Forest.

Todo lo contrario es Tottenham en este momento, tras una temporada terrible, donde hasta la semana pasada no habían ganado por Premier en 2026, los triunfos ante Wolverhampton y el de hoy le permitieron salir del puesto 18, sumar 37 puntos contra los 36 de West Ham que cayó 0-3 ante Brentford en esta jornada e ilusionarse con una permanencia que parecía muy difícil. Cristian Romero, el capitán argentino de los Spurs que se encuentra afuera por una lesión de rodilla, ve con esperanza como sus compañeros luchan por quedarse.

Definición apasionante

Dos históricos de Londres definirán en estas tres fechas quién acompaña a los ya descendidos Wolverhampton y Burnley. West Ham llevaba ventaja, pero tropezó y ahora Tottenham, revitalizado por dos triunfos al hilo, lleva ventaja faltando tres encuentros clave para quedarse en Premier League. Por el lado de los Spurs recibirán al Leeds United, ya salvado, en el Tottenham Stadium, luego visitarán en un derbi londinense a Chelsea y cerrarán de local ante Everton. Por el lado de los Hammers, la jornada que viene va contra el líder Arsenal en el Estadio Olímpico de Londres, luego visita a Newcastle y concluye de local ante Leeds.