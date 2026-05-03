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MLS

Un argentino le amargó la noche a Messi y al Inter Miami en el "Clásico del sol"

El entrerriano Martín Ojeda marcó tres goles, en la remontada del Orlando City ante las Garzas, que ganaban 3-0.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 03 de mayo de 2026 a las 13:48
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El argentino marcó tres goles en la remontada del Orlando ante el Miami

En una noche vibrante de la Major League Soccer, el Orlando City superó al inter Miami de Lionel Messi por 4-3, remontando tres goles de diferencias. El argentino Martín Ojeda, fue figura en la visita, marcando tres goles y opacando la gran actuación del capitán de la selección argentina.

Con goles de Fray, Telesco Segovia y Lionel Messi, el Inter Miami le ganaba a Orlando por 3-0, en un cotejo donde parecía ampliamente dominado por el conjunto local y que sería una nueva exhibición del capitán de la Selección Argentina.

Pero, apareció el “héroe. Villano” menos esperados: el argentino Martín Ojeda, quien descontó a los 39, marcó el segundo a los 68 e igualó las acciones a los 79. En el adicional, Tyrese Spicer marcó el cuarto y el gol del triunfo para Orlando.

Ojeda es nacido en Gualeguachú, Entre Ríos; tiene 27 años y llegó a Orlando en el 2023, oriundo de Godoy Cruz. Debutó en Ferro, luego pasó por Racing, Huracán, hasta llega al elenco mendocino donde mostró su mejor versión, previo a partir a Estados Unidos.

Fuera de las canchas, Ojeda trabaja como “Guía espiritual”, practicante de la meditación que le sirve para afrontar las presiones de los partidos y la ansiedad, manteniéndose enfocado e los objetivos.

En lo futbolístico, es la cuarta vez que un equipo remonta un 3-0 en la MLS. Con el triunfo, Orlando sumó tres puntos clave, ya que está 13° con 10 unidades. Por su parte el Inter Miami quedó tercero en la Conferencia Este con 19 puntos, a 4 del líder Nashville SC.

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