En una noche vibrante de la Major League Soccer, el Orlando City superó al inter Miami de Lionel Messi por 4-3, remontando tres goles de diferencias. El argentino Martín Ojeda, fue figura en la visita, marcando tres goles y opacando la gran actuación del capitán de la selección argentina.

Con goles de Fray, Telesco Segovia y Lionel Messi, el Inter Miami le ganaba a Orlando por 3-0, en un cotejo donde parecía ampliamente dominado por el conjunto local y que sería una nueva exhibición del capitán de la Selección Argentina.

Pero, apareció el “héroe. Villano” menos esperados: el argentino Martín Ojeda, quien descontó a los 39, marcó el segundo a los 68 e igualó las acciones a los 79. En el adicional, Tyrese Spicer marcó el cuarto y el gol del triunfo para Orlando.

Ojeda es nacido en Gualeguachú, Entre Ríos; tiene 27 años y llegó a Orlando en el 2023, oriundo de Godoy Cruz. Debutó en Ferro, luego pasó por Racing, Huracán, hasta llega al elenco mendocino donde mostró su mejor versión, previo a partir a Estados Unidos.

Fuera de las canchas, Ojeda trabaja como “Guía espiritual”, practicante de la meditación que le sirve para afrontar las presiones de los partidos y la ansiedad, manteniéndose enfocado e los objetivos.

En lo futbolístico, es la cuarta vez que un equipo remonta un 3-0 en la MLS. Con el triunfo, Orlando sumó tres puntos clave, ya que está 13° con 10 unidades. Por su parte el Inter Miami quedó tercero en la Conferencia Este con 19 puntos, a 4 del líder Nashville SC.