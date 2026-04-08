En tiempos donde cualquier molestia enciende alarmas, la recuperación de Lisandro Martínez cae como una noticia que vale doble. El defensor argentino dejó atrás su problema en el sóleo de la pierna izquierda y volvió a entrenarse con normalidad en el Manchester United, quedando a disposición para lo que viene.

Después de perderse cinco partidos con su club y la última doble fecha de la Selección Argentina, el zaguero campeón del mundo vuelve justo en un tramo clave de la temporada. La decisión de frenar a tiempo, recomendada por el cuerpo médico, terminó siendo acertada: evitó una lesión mayor y ahora podrá sumar minutos nuevamente.

El regreso se daría ante Leeds United, en una nueva jornada de la Premier League, donde el equipo inglés busca seguir consolidándose. Para el defensor, será una oportunidad importante para recuperar ritmo y reencontrarse con su mejor versión dentro de la cancha.

Pero la noticia no solo impacta en Inglaterra. Del otro lado del Atlántico, Lionel Scaloni sigue de cerca cada movimiento de sus dirigidos y celebra tener nuevamente disponible a una pieza clave en la estructura defensiva. Martínez es uno de los nombres fijos en la consideración del DT y su sociedad con Cristian “Cuti” Romero se perfila como una de las cartas fuertes de cara al próximo Mundial.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, el foco está puesto en llegar en plenitud. En ese escenario, cada regreso suma. Y el de “Licha”, sin dudas, es una de esas noticias que se festejan tanto en Manchester como en la Scaloneta.