¿Hay lugar para el regreso de Ramón Díaz a River? La salida de Eduardo Coudet abrió nuevamente el debate sobre quién debe tomar las riendas del Millonario y, entre los distintos nombres que comenzaron a circular, apareció uno que conoce como pocos el mundo River: el del riojano.

En medio de las especulaciones, Emiliano Díaz, hijo y principal ayudante de campo de Ramón, fue consultado directamente sobre la posibilidad de volver a Núñez junto a su padre y no dudó en expresar su deseo.

“¿Cómo no me va a gustar? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría”, respondió Emiliano. Una frase corta, pero suficiente para encender todavía más la ilusión de los hinchas, que rápidamente comenzaron a imaginar nuevamente a Ramón sentado en el banco del Monumental.

La declaración se produjo después de la salida de Coudet, quien dejó su cargo tras la eliminación de River frente a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Chacho cerró su ciclo después de 27 partidos, con 13 victorias, seis empates y ocho derrotas.

Mientras la dirigencia analiza los pasos a seguir y Leonardo Ponzio se encuentra al frente del plantel de manera interina, el nombre de Ramón volvió a instalarse en el centro de la escena.

Un viejo conocido que sabe lo que significa River

Ramón Díaz no necesita demasiadas presentaciones en Núñez. El riojano tuvo tres etapas como entrenador de River y se convirtió en uno de los técnicos más importantes de la historia del club.

Durante sus ciclos al frente del Millonario consiguió nueve títulos y quedó como el segundo entrenador más ganador de la historia de la institución, solamente por detrás de Marcelo Gallardo.

Los logros de Ramón en el banco de River

Su primera gran etapa estuvo marcada por la conquista del Torneo Apertura 1996, la Copa Libertadores de 1996, el Torneo Clausura 1997, el Apertura 1997, la Supercopa Sudamericana 1997 y el Apertura 1999.

Luego de su regreso, Ramón volvió a darle vueltas olímpicas al club en 2014, cuando conquistó el Torneo Final y la Copa Campeonato. Ese último ciclo terminó justamente después de aquella consagración, dejando una nueva página dorada en su historia con River.

Ahora, varios años después, su nombre aparece en un momento en el que el Millonario necesita volver a encontrar el rumbo.

La puerta quedó entreabierta

Ramón Díaz actualmente se encuentra sin club y, por el momento, no existe una negociación confirmada ni fue anunciado oficialmente como candidato por la dirigencia de River.

Sin embargo, la respuesta de Emiliano dejó una puerta abierta. El hijo del riojano trabaja junto a su padre desde hace más de una década y ambos conforman una dupla técnica que ya compartió distintos desafíos en clubes y selecciones.

Para colmo, la declaración llegó el mismo día del cumpleaños de Ramón, quien recibió un saludo especial de River a través de sus redes sociales. El club lo definió como un “símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia”, una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de hinchas pidiendo por su regreso.

Por ahora, la vuelta del Tío Ramón es apenas una posibilidad y mucho más un deseo que una realidad. Pero en River, después de la salida de Coudet, una frase de Emiliano volvió a abrir una puerta que muchos hinchas nunca terminaron de cerrar.