La llegada de Leonardo Ponzio al banco de suplentes de River no solo movilizó al mundo millonario, sino también a su círculo más cercano. En la previa de su debut como entrenador interino, Paula Ponzio, su hija, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras y dejar en claro el orgullo que siente por el nuevo desafío que enfrenta su padre.

El exmediocampista asumió la conducción del plantel profesional luego de la salida de Eduardo Coudet, quien dejó su puesto tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana 2026. Ponzio, que desde noviembre de 2022 se desempeña dentro de la Secretaría Técnica, tendrá ahora la responsabilidad de conducir al equipo en una etapa que, por el momento, será transitoria.

La elección del histórico capitán no resulta casual. Su extensa trayectoria con la camiseta de River Plate lo convirtió en uno de los máximos referentes de la institución durante las últimas décadas. Ese conocimiento del club, del vestuario y de la identidad del equipo fue uno de los principales motivos para confiarle este desafío en un momento deportivo delicado.

El amor por papá

En este contexto, Paula Ponzio decidió acompañar a su papá desde un lugar especialmente significativo. La relación de ambos con River ya había quedado expuesta en distintos momentos, entre ellos durante el homenaje que recibió el exfutbolista en el Estadio Monumental, donde compartieron una escena cargada de emoción.

Ahora, ante el comienzo de esta nueva etapa, la joven publicó una fotografía junto a Leonardo Ponzio y escribió un mensaje que rápidamente reflejó la importancia del momento: “Que orgullosa me pone saber que alguien que me enseñó a amar esos colores en las buenas y malas va a dirigir su primer partido”.

La publicación también hizo referencia a la incertidumbre que existe alrededor de la duración de este ciclo. Sin embargo, para Paula hay un aspecto que está por encima del tiempo que Ponzio permanezca al frente del equipo: el profundo sentimiento que mantiene por la institución. “¿Será por poco tiempo? No lo sabemos… Pero sí sé el amor que le tenés a este club y eso no se compara con nada, pa. Vamos que huevos te sobran. Te amo Leonardo”.

El amor por papá

En lo estrictamente futbolístico, el estreno representará un enorme desafío para Ponzio, ya que será su primera experiencia dirigiendo oficialmente al plantel profesional. Para esta etapa estará acompañado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi, quienes integrarán su cuerpo técnico mientras intenta recuperar la confianza de un equipo golpeado por los últimos resultados.

El debut del nuevo entrenador de River será este domingo desde las 15, cuando el conjunto millonario visite a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Será el primer partido de Leonardo Ponzio como técnico y el inicio de una etapa que estará marcada, además de la exigencia deportiva, por el enorme vínculo emocional que mantiene con el club.