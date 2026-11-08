La chilena Antonia Vergara Rivera fue la figura saliente del torneo W15 Neuquén II, torneo profesional femenino del ITF World Tennis Tour que organizarona lo largo de toda la semana pasada la Federación Neuquina de Tenis con el aval de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en las canchas del Club Asociación Española de Neuquén capital.

Este domingo por la mañana, en la final de singles, la trasandina, que fue la tercera preclasificada del certamen, ubicada 433ª en el ranking mundial de WTA derrotó a la argentina Justina González Daniele, segunda preclasificada, ubicada 421ª en el escalafón de la WTA por 6-3 y 6-4. La chilena superó en semifinales a la también argentina Victoria Bosio primera preclasificada, 315ª WTA por 6-4 y 7-5.

La chilena Antonia Vergara Rivera brilló en el W15 Neuquén, ganó en dobles y singles

Cabe recordar que, junto a la también chilena Fernanda Labraña, Vergara Rivera se adjudicó la final de dobles, en el cotejo decisivo la dupla trasandina se impuso a dueto que conformaron la argentina Luciana Moyano y la peruana Camila Romero por 6-4, 4-6 [10-7].

El torneo fue la última escala antes de un compromiso importante para el tenis argentino. Ya que, Justina González Daniele, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi integran el equipo que el 21 y 22 de noviembre enfrentará a Japón en Tokio por la Billie Jean King Cup.