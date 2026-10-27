W15 Neuquén: Comienza el torneo de tenis femenino con figuras internacionales

El tenis profesional femenino ya está en Neuquén. Este lunes comenzó la clasificación del W15 Neuquén, torneo del circuito mundial de World Tennis (ITF World Tennis Tour) que organiza la Federación de Tenis de Neuquén en El Rincón Club de Campo. Se juega del 26 de octubre al 1 de noviembre y repartirá 15.000 dólares en premios.

El W15 es la puerta de entrada al profesionalismo. Ahí se consiguen los primeros puntos del ranking mundial y empiezan muchas carreras que después llegan a los grandes estadios. Esta semana esa puerta está abierta en Neuquén, con un cuadro internacional, junto a las argentinas están la rusa Alisa Danilova, quinta preclasificada; la inglesa Melissa Boyden; la colombiana María José Sánchez Uribe, tercera preclasificada; la estadounidense Paola López, cuarta preclasificada; la brasileña Gabriela Kawano Cho y la paraguaya Zoe Doldan, que juega en dobles. La argentina Luciana Moyano encabeza el cuadro de singles como primera preclasificada.

Tres neuquinas en el cuadro

El tenis de la provincia tiene tres representantes en el cuadro principal, Isabel Arabarco, Angela Morena Medinaceli Lobos y María Sofía Madrid Rocca. Las tres jugarán este martes en la cancha 3.

A las 10 abre la jornada Medinaceli Lobos, que entró con wildcard y enfrenta a Marina Bulbarella, sexta preclasificada. Después saldrá a la cancha Madrid Rocca, también con wildcard, ante Ana Victoria Gobbi Monllau, octava preclasificada.

No antes de las 13 juega Arabarco contra Sol Ailin Larraya Guidi. Las tres también están en el cuadro de dobles. Madrid Rocca juega en martes con Marina Bulbarella ante Luciana Agudelo y Melina María Maruca, no antes de las 15.30.

En tanto, Arabarco forma pareja con Abril Pajello y Medinaceli Lobos con Sofía Finchelstein. Esta última dupla, que entró con wildcard, debuta ante Camila Markus y María José Sánchez Uribe, terceras preclasificadas.

El cuadro principal en tres canchas

Este martes 27 se pone en marcha la primera ronda del cuadro principal de singles y los octavos de final de dobles. Desde las 10 se juega en las canchas 1, 3 y 4.

En la cancha 1, la primera preclasificada, Luciana Moyano (ARG), debuta ante Melina María Maruca (ARG). Después juegan Agustina Daniela Duarte (ARG) y Valentina Abril Bruno (ARG). No antes de las 13, Sofía Meabe (ARG), séptima preclasificada, enfrenta a Florencia Belén Moron (ARG).

En la cancha 3, abren Angela Morena Medinaceli Lobos (ARG) y Marina Bulbarella (ARG). Les siguen Ana Victoria Gobbi Monllau (ARG) y María Sofía Madrid Rocca (ARG), y no antes de las 13 juegan Sol Ailin Larraya Guidi (ARG) e Isabel Arabarco (ARG).

En la 4, la estadounidense Paola López (USA) se mide con Caira Delfina Vega Gudiño (ARG). Luego la brasileña Gabriela Kawano Cho (BRA) enfrenta a la colombiana María José Sánchez Uribe (COL), y no antes de las 13 juegan Emily Zornada (ARG) y Camila Markus (ARG).

Por la tarde siguen los dobles.

Maiten Garay y Ornela Luisana Mondati enfrentan a Agustina Daniela Duarte y Caira Delfina Vega Gudiño, y Felicitas y Sofía Simón Padrós juegan ante Gabriela Kawano Cho y Agustina Tarántola.

No antes de las 15.30 se juegan Agudelo/Maruca vs. Bulbarella/Madrid Rocca y Moron/Tejada vs. Josefina Estévez y Sol Ailin Larraya Guidi, segundas preclasificadas.

Las primeras preclasificadas del cuadro de dobles son la inglesa Melissa Boyden y Luciana Moyano. Dos semanas de W15 en Neuquén. El torneo de El Rincón es el primero de dos W15 seguidos.

Del 2 al 8 de noviembre el circuito se muda a la Asociación Española para la segunda edición. Son dos semanas, dos sedes y un mismo objetivo: poner a Neuquén en el mapa del tenis femenino internacional.