Uno de los argentinos que sorprendió en el fin de semana europeo fue Walter Benítez, que atraviesa un presente que contrasta con lo que vivió durante la temporada pasada. El arquero argentino fue una de las figuras de la fecha de Premier League en la victoria de Crystal Palace por 3-1 ante Nottingham Forest, gracias a una doble atajada espectacular que evitó el segundo gol rival y resultó clave para que su equipo pudiera remontar el partido. Su actuación recibió elogios de los hinchas, de los periodistas y de su entrenador.

La jugada ocurrió cuando el Palace perdía 1-0. Primero, Benítez desvió un remate de Morgan Gibbs-White que terminó pegando en el travesaño, pero lo mejor llegó inmediatamente después: Liam Delap tomó el rebote y definió a quemarropa, pero el argentino reaccionó a puro reflejo y bloqueó el disparo con el cuerpo. “Walter hizo una parada de mucha valentía. Si ellos se hubieran puesto 2-0, mentalmente habría sido muy difícil. Su actuación de hoy es realmente increíble”, destacó luego Pierre Sage, su entrenador.

El chaqueño de 33 años está aprovechando la oportunidad que le abrió la lesión de tobillo de Dean Henderson, quien es el arquero titular del conjunto londinense. Con este, es el segundo partido consecutivo de Benítez en la Premier League y su tercero en la temporada. El guardameta ex PSV y Niza busca consolidarse después de una primera temporada con escasa participación donde había disputado apenas ocho partidos en todas las competiciones y solo uno por el campeonato inglés.

Su actualidad también contrasta con su recorrido reciente en la Selección Argentina, ya que Benítez había sido convocado por Lionel Scaloni en distintas fechas FIFA (suma un sólo partido, en 2024) e incluso integró la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026, pero quedó afuera del corte definitivo. Ahora, con continuidad y actuaciones destacadas en Inglaterra, vuelve a llamar la atención por su rendimiento, aunque su futuro en el arco del Palace dependerá también de la recuperación de Henderson.