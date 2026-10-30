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FALTA DE EMPATÍA

La WTA prohíbió a Kaitlin Quevedo lucir un crespón negro por las víctimas del choque de trenes de Urda

La tenista española quería homenajear a la victimas de la tragedia ferroviaria de Toledo, pero no fue autorizada. Los motivos que esgrimieron desde la asociación.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 30 de octubre de 2026 a las 18:28
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Kaitlin Quevedo quiso mostrar su luto, pero la WTA se lo impidió.

La ATP y la WTA son dos mundos totalmente distintos. Son dos circuitos profesionales, masculino y femenino, en que se juega a tenis, pero las diferencias siguen siendo muchas. Una prueba más de ello se ha dado este viernes en el torneo de Guangzhou, en China.

La española oriunda de las Islas Canarias, Kaitlin Quevedo, consciente de la situación que está atravesando su país tras el accidente ferroviario en Urda que le ha costado la vida a 69 personas, pidió poder jugar con un crespón negro los cuartos de final contra la suiza Jill Teichmann

Las autoridades de la WTA, según ha publicado el medio deportivo MARCA, le contestaron que el negro está prohibido y que el crespón podía ser de cualquier color, pero no negro. De esta forma, Kaitlin, de 20 años y flamante campeona este curso en Sao Paulo, se ha quedado con las ganas de mostrar su luto por lo que está pasando en España. 

El accidente ferroviario en Urda que le ha costado la vida a 69 personas

Cabe recordar, que la ATP sí permitió el jueves que el también español Rafa Jódar luciera un crespón negro en su partido de la segunda ronda de Basilea ante Valentin Vacherot.

Cabe recordar que la WTA sí permite salir a Naomi Osaka disfrazada a la pista en cada uno de los torneos del Grand Slam. 

 

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