Usuarios del tren en Madrid se refirieron al accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la localidad toledana de Urda. Los pasajeros señalaron que piensan en que "no siempre van a pasar estas cosas".

Confianza en el transporte a pesar de la tragedia

Los testimonios recogidos reflejan una doble postura. Por un lado, los usuarios remarcaron su confianza en el tren como medio de transporte. Por el otro, expresaron su pesar por lo ocurrido. "Sentimos mucho lo que ha pasado", afirmaron, y destacaron que "pudo habernos pasado también a nosotros".

El impacto en los pasajeros

El accidente, ocurrido en la provincia de Toledo, conmocionó a los usuarios habituales del servicio. Las palabras recogidas en la estación muestran la conmoción por la tragedia y, al mismo tiempo, la confianza que la mayoría mantiene en este medio de transporte.