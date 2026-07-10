A pocas horas del esperado cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Granit Xhaka calentó la previa con un mensaje cargado de confianza. El capitán del seleccionado europeo recordó la dolorosa eliminación sufrida a manos de la Albiceleste en Brasil 2014, aunque aseguró que el fútbol suizo dio un salto de calidad desde entonces y que está preparado para competir de igual a igual contra los campeones del mundo.

El experimentado mediocampista es uno de los pocos sobrevivientes de aquel recordado encuentro en el que Argentina avanzó gracias al gol de Ángel Di María en el alargue. Sin embargo, lejos de hablar de revancha, prefirió enfocarse en el presente y en las posibilidades reales de su equipo de dar uno de los grandes golpes del torneo.

"Fue mi primer Mundial y tengo recuerdos muy especiales. Hicimos un gran partido y estuvimos muy cerca. Pero no quiero hablar de revancha ni de venganza. Estamos en los cuartos de final de una Copa del Mundo y queremos ganar porque creemos en nuestras posibilidades", expresó el capitán helvético.

Aunque reconoció la jerarquía de Argentina, Xhaka dejó una frase que rápidamente resonó en la concentración albiceleste. "El fútbol ha evolucionado mucho en Suiza. Nadie habla demasiado de nuestras cualidades, pero este equipo ha crecido. Estamos orgullosos de estar aquí, aunque no vinimos solamente a participar. Si damos nuestra mejor versión, podemos competir y plantarle cara a Argentina", afirmó.

Las palabras del volante reflejan la confianza que reina en el plantel suizo, una de las sorpresas de esta Copa del Mundo. Luego de eliminar a Colombia por penales en los octavos de final, los europeos llegan convencidos de que pueden seguir haciendo historia y meterse entre los cuatro mejores equipos del planeta.

Además, Xhaka también se refirió al desafío más complejo que tendrá su selección: intentar controlar a Lionel Messi. Tras varios elogios al capitán argentino durante los últimos días, esta vez optó por una mirada más táctica y lanzó una curiosa receta para intentar reducir su influencia.

"Intentaremos tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible. Si Messi no tiene el balón, será más difícil que pueda marcar diferencias", explicó.

Con experiencia, liderazgo y personalidad, Xhaka se convirtió en la voz de una Suiza que sueña en grande. Del otro lado estará la Argentina de Lionel Scaloni, que buscará hacer valer su condición de campeona del mundo y dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato. El escenario está listo y la tensión ya empezó a jugar su propio partido.