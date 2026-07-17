La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó imágenes de festejo, emoción y euforia. Sin embargo, una situación ocurrida apenas terminó el encuentro frente a Inglaterra terminó generando una fuerte polémica. La protagonista fuera de la cancha fue Yazmín Jaureguy, quien salió a defender públicamente a Valentín Barco luego del cruce con Jude Bellingham.

Todo ocurrió cuando los futbolistas argentinos celebraban el pase a la definición del torneo. En ese contexto, las cámaras captaron el momento en el que Jude Bellingham se acercó a Valentín Barco y le propinó un golpe en la cabeza, una acción que rápidamente se viralizó y despertó el rechazo de miles de usuarios en las redes sociales.

La primera en reaccionar fue Yazmín Jaureguy, pareja del ex Boca Juniors, quien utilizó sus historias de Instagram para expresar toda su indignación por lo sucedido. Sin vueltas, escribió: "No sabía que de repente no se puede festejar los goles pero sí avalar a un violento. Cambien de deporte si van a llorar tanto. Buen día", en un mensaje que apuntó directamente contra el mediocampista inglés.

Horas antes, la influencer ya había compartido el video de la agresión y acompañó las imágenes con otra frase contundente. "En la cancha se habla mejor, muerto", publicó Yazmín Jaureguy, dejando en claro su enojo por la actitud que tuvo el futbolista del Real Madrid tras la eliminación de Inglaterra.

Las distintas repeticiones del episodio mostraron que Valentín Barco no había tenido ningún gesto provocador previo. De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular, fue Jude Bellingham quien fue directamente a buscar al defensor argentino cuando los jugadores de Lionel Scaloni celebraban la clasificación a una nueva final mundialista.

Se pudrió todo entre la pareja de Barco y Bellingham

La tensión pudo haber escalado aún más, pero la intervención de Nico Paz y Nicolás Otamendi fue determinante para evitar que el conflicto pasara a mayores. Ambos futbolistas se interpusieron rápidamente entre los protagonistas y lograron separar a los jugadores mientras el resto del plantel continuaba con los festejos.

Más allá del escándalo, la alegría sigue siendo absoluta para la Selección Argentina, que ahora tendrá un nuevo desafío en busca del bicampeonato mundial. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la ilusión de volver a escribir otra página histórica.