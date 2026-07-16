Una de las controversias que hubo en la victoria de Argentina ante Inglaterra que le dio el pase a la final del Mundial 2026 al conjunto nacional tuvo que ver con el encontronazo entre Jude Bellingham y Valentín Barco cuando terminó el partido. El volante inglés tuvo una reacción, aparentemente repentina, y golpeó por detrás al argentino, lo que derivó en una trifulca entre varios futbolistas. No obstante, un video que se viralizó mostró el real motivo de la agresión del '10' de los Three Lions.

Apareció una secuencia filmada desde la tribuna en donde se ve que Barco le festeja desaforadamente en la cara a los ingleses el empate de Enzo Fernández. El Colo, que fue nuevmente suplente y no ingresó, entró al campo a festejar el tanto del 1-1 con sus compañeros pero antes se paseó ante los rivales con una burlona celebración.

Esto derivó en la llamativa reacción posterior de Bellingham, que luego de saludarse con algunos futbolistas argentinos tomó la decisión de ir a agredir a Barco por detrás, lo que generó la reacción no solamente del que será flamante futbolista del Chelsea, sino también de otros jugadores argentinos, con Nicolás Otamendi a la cabeza, que increparon al jugador del Real Madrid.

El video se viralizó rápidamente porque da un cierre a una historia que había quedado inconclusa en la transmisión oficial. En vivo solo se observó el cachetazo de Bellingham, que evidentemente acumuló bronca y la descargó en el momento en el que vio a Barco, la reacción absorta del volante argentino y el cruce entre ambos planteles.