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ATLETISMO

Zapala será epicentro este sábado del Duatlón de Malvinas

La tradicional competencia se correrá el 25 de abril con atletas de toda la región. Habrá circuitos combinados y premios en efectivo para individuales y equipos.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 24 de abril de 2026 a las 21:18
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Duatlón de Malvinas en Zapala: Desafío deportivo el 25 de abril

La ciudad de Zapala ya vive la cuenta regresiva para una nueva edición del Duatlón de Malvinas, una de las competencias deportivas más convocantes del calendario local, que se realizará el sábado 25 de abril. La prueba reunirá a competidores de toda la región, que participarán tanto de manera individual como en equipos, en una jornada marcada por la exigencia física y el espíritu deportivo.

El Duatlón en Zapala tendrá este recorrido y horarios. La largada está prevista para las 14 desde el Monumento al Soldado de Malvinas. El circuito combinará distintas disciplinas: los participantes deberán completar 4 kilómetros de pedestrismo, 30 kilómetros de ciclismo y otros 4 kilómetros finales de carrera a pie. Desde la organización ya difundieron el trazado oficial, que puede consultarse a través de un mapa interactivo con los puntos clave del recorrido.

Premios en efectivo para los mejores clasificados

En la clasificación general individual, 1° puesto: $200.000, 2° puesto: $150.000 y 3° puesto: $100.000. En la categoría duplas, 1° puesto: $400.000, 2° puesto: $300.000 y 3° puesto: $200.000.

Una competencia que crece año a año. El Duatlón de Malvinas se consolidó como uno de los acontecimientos deportivos más importantes de Zapala y la región. Cada edición suma nuevos participantes y público, destacándose por su nivel de exigencia y el espíritu de compañerismo. Desde la Secretaría de Deportes destacaron que la competencia también busca rendir homenaje a los excombatientes de la Guerra de las Islas Malvinas. Se espera una importante convocatoria y una jornada que volverá a posicionar a Zapala como sede de acontecimientos deportivos de relevancia regional.

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