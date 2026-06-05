Alexander Zverev sigue firme en su objetivo de conquistar el título más importante de su carrera. El tenista alemán se impuso este viernes al checo Jakub Mensik por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 y se transformó en el primer finalista de Roland Garros 2026.

En una semifinal que tuvo momentos de alta intensidad, el número uno del cuadro mostró toda su jerarquía para quedarse con tres de los cuatro parciales y sellar su pasaje al partido decisivo del Grand Slam parisino, el torneo más prestigioso sobre polvo de ladrillo.

Zverev comenzó el encuentro con autoridad y logró llevarse un primer set muy parejo por 7-5. Luego aceleró en el segundo parcial, donde dominó ampliamente a Mensik para imponerse por 6-2 y quedar a un paso de la final.

Cuando parecía tener el partido completamente controlado, el joven checo reaccionó y se quedó con el tercer set por 6-3, alimentando la ilusión de una remontada. Sin embargo, el alemán recuperó rápidamente el control del juego y cerró la historia en el cuarto parcial con otro 6-3 que desató su festejo en el Court Philippe Chatrier.

El triunfo tiene un valor especial para Zverev. Después de varios intentos frustrados en los torneos grandes y de haber estado cerca en otras oportunidades, el alemán vuelve a encontrarse a un partido de la gloria máxima. Además, con varios de los máximos candidatos fuera de competencia, aparece como el gran favorito para levantar la Copa de los Mosqueteros.

Ahora, el tenista germano aguardará por el ganador de la otra semifinal entre los italianos Matteo Arnaldi y Flavio Cobolli, de donde saldrá su rival para la gran definición.

París ya tiene a su primer finalista. Y Zverev, que llegó al torneo como uno de los hombres a vencer, quedó a un solo triunfo de escribir la página más importante de su carrera y conquistar por primera vez el ansiado título de Roland Garros.