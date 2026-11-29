La convocatoria a elecciones provinciales que realizó el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa para el 14 de febrero de 2027 alcanza a la mayoría de los municipios de la jurisdicción norpatagónica, los cuales tendrán sus respectivos comicios para definir intendente y concejales durante los tradicionales festejos por el Día de los Enamorados.

En sintonía con las elecciones provinciales deben llevarse a cabo los comicios en todos los municipios de segunda, tercera categoría y también en las comisiones de fomento.

Más allá de esto, algunos intendentes de localidades de primera categoría (que tienen autonomía propia) decidieron convocar a elecciones municipales también el 14 de febrero de 2027. Son los casos por ejemplo de Zapala, Senillosa, Centenario, Neuquén capital, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Cutral Co, entre otros.

Sin embargo, de cara a las elecciones del año que viene, existen algunas particularidades a tener en cuenta que tienen que ver con las localidades que, por distintos motivos, no tendrán sus comicios municipales en plena temporada de verano. El cuadro de situación en cada caso.

Plaza Huincul

De acuerdo a su normativa vigente, la localidad que conforma el aglomerado de la Comarca Petrolera (junto con Cutral Co) debe tener sus elecciones municipales 90 días separadas respecto de los comicios provinciales. De esta manera, el intendente Claudio Larraza no podría convocar a las urnas antes de mediados de mayo de 2027. Cabe destacar que el jefe comunal de Comunidad todavía no realizó el llamado a las urnas.

Teniendo en cuenta que todavía faltan muchos meses, aun no se conocen candidatos confirmados para la Intendencia de la ciudad estratégica para lo que será el desarrollo de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) que transformará el mapa energético de la provincia.

Sin embargo, lo más probable es que Claudio Larraza busque la reelección por el espacio que lidera el gobernador Rolando Figueroa, teniendo en cuenta que podría aspirar a un nuevo mandato hasta el 2031.

Plottier

Según indica su Carta Orgánica, Plottier debe realizar sus elecciones municipales el primer domingo de septiembre, que en 2027 será el quinto día del mes.

Con respecto a las candidaturas, y si bien todavía faltan diez meses para la contienda en una de las ciudades más importantes de la provincia en términos de densidad demográfica, existe la posibilidad que vaya por su primer mandato auténtico desde el punto de vista del respaldo popular la intendenta Malena Resa, quien hace algunos meses reemplazó en el cargo a Luis Bertolini (Desarrollo Ciudadano), que renunció acorralado por el Concejo Deliberante en medio de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión.

Rincón de los Sauces

En la localidad petrolera también se vota el primer domingo de septiembre. La actual intendenta, Norma Sepúlveda (Movimiento Popular Neuquino) deberá abandonar la Intendencia porque transita su segundo mandato como jefa comunal de la ciudad.

Si bien mantiene un buen vínculo con el gobernador Rolando Figueroa, es probable que Comunidad proponga un elemento de su riñón para controlar a partir del 2027 uno de los pocos municipios que siguen en manos del histórico partido provincial, del que se abrió el mandatario norpatagónico en febrero del 2023 cuando formó su propio espacio político.

Villa La Angostura

Finalmente está el caso de la localidad cordillerana que, según marca su propia Carta Orgánica, debe realizar sus elecciones entre 40 y 90 días antes de la asunción de autoridades pactada para el día 10 de diciembre.

En las elecciones 2023, Villa la Angostura realizó su contienda en octubre, el mismo día que los comicios de carácter presidencial, con lo cual el año que viene podría ocurrir lo mismo.

Javier Murer, intendente actual por el partido Comunidad, sería apoyado por el gobernador Rolando Figueroa pensando en una reelección al frente del municipio hasta el 2031. Aun no hay noticias en relación al resto de candidaturas en la ciudad.