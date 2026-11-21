El calendario electoral de Neuquén comienza a marcar fechas clave rumbo a las elecciones generales del 14 de febrero de 2027. El Juzgado Electoral Provincial publicó el instructivo para la oficialización de candidaturas y estableció el 11 de diciembre de 2026 como último plazo para que los partidos y alianzas presenten sus listas.

La información fue difundida a través de dos documentos oficiales disponibles en el sitio web del Poder Judicial de Neuquén. Allí se detallan los pasos que deberán cumplir las agrupaciones políticas, la documentación necesaria y las condiciones exigidas para competir por los distintos cargos electivos.

El cronograma también establece que el 4 de diciembre vencerá el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas, un trámite que deberá realizarse a través de la Mesa de Entradas Virtual. Según precisó el organismo, solamente podrán conformar alianzas los partidos provinciales que cuenten con reconocimiento.

Cómo se deben presentar las candidaturas

Para participar de la convocatoria, los partidos y las alianzas deberán comunicar su intención de competir mediante un ingreso web dentro del expediente EXD 2099/26. A partir de esa presentación, el Juzgado Electoral abrirá un incidente de oficialización para cada agrupación y notificará el trámite a través de su casilla SINE.

Los apoderados partidarios tendrán hasta el 11 de diciembre para cargar las listas surgidas del Sistema de Prevalidación de Candidatos. También deberán adjuntar los formularios, certificados y documentación respaldatoria en formato PDF, preferentemente reunidos en un solo archivo y certificados por el apoderado de la agrupación.

El instructivo establece que no será necesario presentar la documentación original en papel: deberá quedar bajo resguardo del apoderado partidario, aunque el Juzgado podrá solicitarla en situaciones particulares.

Para completar el trámite se deberán utilizar tres formularios modelo: la aceptación del cargo de cada candidato, la declaración jurada de no registrar inhabilidades ni incompatibilidades y la presentación formal de la lista.

Una vez recibida la documentación, el Juzgado tendrá un plazo de 10 días para resolver la oficialización de las candidaturas. Durante ese período, los apoderados podrán completar la información o subsanar la documentación que pudiera faltar.

Además, el organismo realizará controles de oficio en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y en el Registro de Violencia Familiar y de Género.

Qué requisitos deben cumplir los candidatos

El instructivo también especifica las condiciones que deben reunir quienes aspiren a ocupar los distintos cargos provinciales y municipales.

Gobernador o gobernadora: tener más de 30 años, ciudadanía natural o por opción con cinco años de ejercicio y cinco años de residencia inmediata en la provincia.

Diputados provinciales: ser mayores de 21 años, contar con ciudadanía natural en ejercicio o legal con cinco años desde su obtención y acreditar al menos cuatro años de residencia inmediata en Neuquén.

Consejeros escolares: tener más de 21 años, ser argentinos y contar con dos años de residencia continua en el municipio.

Para los cargos municipales, las condiciones varían de acuerdo con la categoría de cada localidad y, en los municipios de primera categoría, según lo establecido en sus respectivas cartas orgánicas.

En Cutral Co, San Martín de los Andes y Zapala, las listas para cargos municipales deberán presentarse ante las respectivas Juntas Electorales Municipales.

Paridad de género y cupo juvenil

Entre las condiciones para oficializar las listas también se encuentran las disposiciones vinculadas con la representación de género y la participación de jóvenes.

Las candidaturas deberán respetar la alternancia de distinto género, desde el primer lugar de la lista de titulares hasta el último de suplentes.

A su vez, las listas para cargos legislativos deberán incorporar un 16% de personas de hasta 34 años, con al menos una candidatura juvenil ubicada entre los seis primeros lugares.

Las fechas clave del calendario electoral

De cara a las elecciones generales del 14 de febrero de 2027, el cronograma difundido por el Juzgado Electoral Provincial establece dos vencimientos centrales para las agrupaciones políticas: