Faltan menos de tres meses para las elecciones en Neuquén que se celebrarán el domingo 14 de febrero de 2027, en coincidencia con la temporada de verano y con los tradicionales festejos por el Día de los Enamorados.

En este sentido, y teniendo en cuenta que el Juzgado Electoral Provincial fijó el 11 de diciembre como plazo límite para la presentación de candidaturas, empiezan a revelarse los misterios en torno a quiénes serán candidatos a cargos electivos por los distintos partidos políticos.

El 14 de febrero del año venidero se definirá gobernador (todos los caminos conducen a la búsqueda de reelección por parte de Rolando Figueroa), vicegobernador/a (trascendió en los últimos días el nombre de la actual ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves), la nueva composición de la Legislatura, intendentes y concejales en la mayoría de los municipios y también consejeros escolares en distintas regiones.

En relación a lo último mencionado, el 14 de febrero de 2027 irán a las urnas todos los municipios de segunda y tercera categoría, como también la mayoría de los de primera categoría que decidieron convocar a comicios en tándem con la provincia. Son los casos por ejemplo de Zapala, Cutral Co, San Martín de los Andes, entre otros.

La región de la Confluencia, de acuerdo al Plan de Regionalización que puso en marcha el Gobierno de Rolando Figueroa y que divide a la provincia en siete regiones -con sus respectivas localidades- para atender las necesidades de cada una de ellas, es la más representativa en términos demográficos porque está compuesta por las ciudades más habitadas de la jurisdicción de la Norpatagonia de nuestro país. Un repaso por todos los candidatos en mencionada área del territorio neuquino.

Neuquén capital (246.093 electores habilitados)

María Pasqualini (actual jefa de Gabinete) será la candidata del espacio Comunidad, con pleno respaldo del intendente Mariano Gaido). Si bien aun no está confirmado, el exconcejal del PRO, Leandro López podría disputar la Intendencia. En La Libertad Avanza se mencionaron como posibilidades Gastón Riesco y Soledad Mondaca, ambos diputados nacionales, pero en el espacio violeta lejos están de resolver una postura electoral en la región, incluso en el plano provincial. Dentro del Partido Justicialista (PJ), el propio Darío “Pampa” Peralta, diputado provincial, reconoció sus ganas de gobernar la Capital, pero primero el peronismo “no rolista” deberá trazar su estrategia de cara al 14 de febrero.

Centenario (38.852 electores habilitados)

En dicha localidad, el diputado provincial del bloque Comunidad, Ernesto Novoa competirá por la Intendencia, pero con el sello Avanzar Neuquén, que ha funcionado como colectora del partido fundado por el gobernador Rolando Figueroa en las elecciones de 2023. Jorge Alberti, reconocido doctor de la localidad, peleará por el espacio Primero Neuquén que lidera Gaido. Habrá que ver si Esteban Cimolai decide volver a presentarse (puede apostar por un nuevo mandato), teniendo en cuenta que tanto el oficialismo provincial como el capitalino le presentarán competencia el próximo 14 de febrero de 2027.

Senillosa (10.363 electores habilitados)

El actual intendente, Lucas Páez buscará un nuevo mandato en las elecciones municipales del 14 de febrero de 2027 por el partido Comunidad, el mismo que hoy representa. Hasta ahora, está confirmado que competirá contra Luciano Debbaudt de Primero Neuquén, ingeniero químico y gerente de servicio en el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

Villa El Chocón (1.942 electores habilitados)

Pablo Di Fonzo, actual jefe comunal de la localidad por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), competirá con el sello de Comunidad, respaldado por el gobernador Rolando Figueroa. Por ahora no se confirmaron otras postulaciones para la Intendencia a poco más de dos semanas para el cierre de listas previsto para el 11 de diciembre.

Vista Alegre (4.953 electores habilitados)

José Asaad, actual intendente, enfrenta meses turbulentos por una denuncia por violencia de género que recayó sobre él por parte de su pareja y la posterior expulsión que sufrió al frente de la presidencia del Partido Justicialista (PJ). El gobernador Rolando Figueroa incluso pidió su renuncia al cargo públicamente. En este contexto, la postulante de Comunidad el 14 de febrero de 2027 será Gloria Balderrama.

Plottier (45.664 electores habilitados)

Finalmente, en una de las ciudades más representativas de la provincia del Neuquén en términos de densidad poblacional, todavía no hay confirmaciones teniendo en cuenta que las elecciones municipales se llevarán a cabo recién el primer domingo de septiembre, de acuerdo a lo que indica la Carta Orgánica de la Municipalidad.