Claudio Larraza en pie de guerra con el Concejo Deliberante: la férrea oposición que traba su gestión municipal

En Plaza Huincul, localidad neuquina vinculada con la actividad hidrocarburífera de la Provincia, la supuesta armonía que debería existir entre el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante lejos está de encontrarse en dichos términos.

Es que el intendente Claudio Larraza, quien está al frente del Ejecutivo desde diciembre del 2023, se encuentra en una suerte de pie de guerra con el cuerpo deliberativo que, a estas alturas, parece un campo minado que se encarga de trabar la gestión municipal a través de la obstrucción de proyectos claves para la administración local.

Para comprender esto es necesario decir que Comunidad, el partido que ganó la Intendencia hace dos años y medio, no tiene mayoría en el Concejo Deliberante, ya que la única representante del espacio y que responde a Larraza es Noemí Gorsd.

El resto del cuerpo está compuesto por dos concejales del Movimiento Popular Neuquino (el exintendente Gustavo Suárez y Marga Yunes), uno del Movimiento de Integración y Desarrollo (Sebastián Ávila), uno del Frente y la Participación Neuquina (Fernando Doroschenco) y uno de Juntos por Plaza (Viviana Casado).

Esta composición tan heterogénea del Concejo Deliberante (de hecho Suárez y Yunes tienen posicionamientos diferentes en ciertos temas) genera que el Gobierno de Plaza Huincul tenga dificultades para avanzar en proyectos claves para la actual gestión.

Según pudo saber MejorInformado, entre marzo y junio del 2026, el sector opositor presentó alrededor de 70 comunicaciones, los cuales en su gran mayoría son pedidos de informes a la administración municipal. En contraposición, se presentaron alrededor de siete proyectos de ordenanza en dicho lapso de tiempo.

Sin ir más lejos, en el Gobierno municipal entienden que existe hostigamiento y persecución política al postergar avances y mejoras para la comunidad en general.





Los proyectos “cajoneados” en el Concejo Deliberante

El caso más emblemático es la ordenanza que impulsó el Ejecutivo sobre los programas del Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM) que administra el yacimiento El Mangrullo. Se trata de otorgar fondos no reintegrables para la ejecución tanto de obras como de servicios por $6.000 millones.

En este mismo sentido, la oposición del Concejo Deliberante decidió rechazar los créditos impulsados por el ENIM para emprendedores, algo que hubiese beneficiado a los vecinos de Plaza Huincul.

Esto que se mencionó anteriormente tiene que ver con una postura de paralizar la realización de obras relevantes para la localidad, entre ellas la pavimentación de calles sobre el barrio Otaño, la red de gas en el barrio Malvinas Argentinas, obras de infraestructura para cultivo bajo cubierta, reciclado de basura domiciliaria, instalación de servicios públicos esenciales, instalación de cámaras de seguridad e iluminación LED en distintos sectores de la ciudad neuquina.

Hay que sumar también el no tratamiento de un proyecto presentado por el Ejecutivo sobre una actualización tarifaria, el cual tiene por objetivo adecuar ítems que hace décadas no son revisados de acuerdo a los valores de servicios en la actualidad.

En este sentido, la Municipalidad de Plaza Huincul cobra a los vecinos $4.000 por el servicio de agua potable. Cabe destacar que la provisión del recurso por parte del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) tiene un costo para las arcas municipales de $150 millones al mes.

En las entrañas del Gobierno municipal cuestionan la falta de pronunciamiento de los ediles acerca del acuerdo entre la Provincia y YPF para desarrollar el Gas Natural Licuado, iniciativa que generará inversiones millonarias y miles de puestos de trabajo. Sobre la misma línea, tampoco hay intenciones de adherir a la Ley 3502 Invierta en Neuquén.

El perfil de los concejales de la localidad petrolera

El exintendente Gustavo Suárez, representante del MPN, sería imputado por la Justicia en los próximos días por un faltante de casi $290 millones durante su última etapa como jefe comunal.

Sebastián Ávila, quien conforma el monobloque Movimiento de Integración y Desarrollo, fue imputado en marzo de este año por una causa de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego. En resumen, le disparó en dos oportunidades a una persona que le habría robado.

Viviana Casado, de Juntos por Plaza Huincul, está vinculada con el exsecretario de Gobierno de Larraza, Nelson Álvarez, a quien el intendente le pidió la renuncia por su bajo nivel de gestión y su intención priorizar un proyecto personal antes que el colectivo.

Finalmente está el caso de Fernando Doroschenco, quien en 2023 fue candidato a intendente por el espacio Frente y la Participación Neuquina. En la región lo ven como una persona vinculada a las denuncias y a los cuestionamientos, además de entender que se toma atribuciones que no le corresponden. En el Gobierno ponen en duda su posicionamiento como “defensor de la transparencia” al respaldar a ediles que tienen causas abiertas en la Justicia.

El plan de Claudio Larraza hacia 2027

El intendente huinculense buscaría un segundo mandato al frente de la localidad para el período 2027-2031. El plan se enmarca en profundizar la gestión de Gobierno que tiene que ver con déficit de servicios básicos que está intentando solucionar, pero que evidentemente demandará una etapa que vaya más allá de diciembre del próximo año.

Entre los principales hitos de su administración se encuentra un plan de 150 viviendas sociales, pavimentación de calles en distintos barrios de la ciudad, ampliación y construcción de reservorios de agua en más de 5.000.000 de litros, la generación de espacios verdes como por ejemplo el Parque de la Convivencia, la próxima inauguración de la planta de efluentes cloacales, un nuevo centro de atención ontológica y la construcción del nuevo edificio de la Escuela número 22.

Además, Larraza considera tres ejes los pilares fundamentales de su gestión: inversión, capacitación y articulación entre el sector público y el privado para generar trabajo.

Desde que comenzó la gestión hace dos años y medio, 4.500 vecinos recibieron capacitación de distintos niveles. Se consolidaron 13 universidades con más de 800 alumnos que ya no tienen que irse de la ciudad para estudiar una carrera universitaria. A partir del segundo semestre, comenzará a funcionar en la localidad la única delegación en el interior del Instituto Vaca Muerta.

A esto hay que sumar la instalación de un hipermercado, una planta de asfalto y una planta próxima a inaugurar de tubos flexibles de alta presión, una fuerte demanda de la industria hidrocarburífera. Todos espacios que generan empleo genuino.

Todo lo que se detalló anteriormente formará parte de la carta de presentación del intendente Claudio Larraza de cara a la posible búsqueda de su reelección al frente del Gobierno de Plaza Huincul.



