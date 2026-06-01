La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Municipalidad de Plaza Huincul anunciaron la apertura de inscripciones para una nueva cohorte de la Tecnicatura en Yacimientos No Convencionales, una propuesta académica orientada a fortalecer la formación de recursos humanos para la industria hidrocarburífera y el sector energético de la región.

La iniciativa surge en el marco de un convenio de colaboración entre ambas instituciones y busca brindar herramientas de capacitación técnica en una actividad estratégica para el desarrollo económico de la Patagonia, especialmente en el contexto de crecimiento de los proyectos vinculados a los recursos no convencionales.

Con cupos limitados, la tecnicatura ofrece una nueva oportunidad de formación para jóvenes y adultos de la comarca.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la sede de la Subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul, ubicada en Avenida del Libertador 517. Habrá dos jornadas habilitadas para el trámite: el miércoles 3 de junio, de 15 a 17 horas, y el jueves 4 de junio, de 19.30 a 22 horas. La convocatoria cuenta con un cupo limitado de 30 vacantes, por lo que las autoridades recomendaron a los interesados realizar la inscripción con anticipación. Como requisito excluyente, los aspirantes deberán presentar título secundario completo.

Según lo establecido en el acuerdo, la Facultad de Ingeniería será la encargada del diseño académico de la carrera, la selección del cuerpo docente y el acompañamiento pedagógico de los estudiantes durante el cursado. Por su parte, el municipio tendrá a cargo la difusión de la propuesta, la gestión de las inscripciones, la provisión de la plataforma de capacitación y la emisión de los certificados correspondientes.

Plaza Huincul suma una nueva propuesta educativa enfocada en uno de los sectores estratégicos de la economía regional.

Desde ambas instituciones destacaron que la tecnicatura representa una herramienta clave para ampliar las oportunidades de inserción laboral y responder a la creciente demanda de perfiles técnicos especializados en la industria energética.

Con esta nueva cohorte, la Universidad Nacional del Comahue reafirma su compromiso con el desarrollo regional, promoviendo una formación vinculada a las necesidades productivas de la Patagonia y fortaleciendo la articulación entre el sistema educativo y el sector energético.