Figueroa afianza su presencia en el interior y lleva el “derrame” de Vaca Muerta a cada ciudad de Neuquén

Neuquén acelera con el desarrollo de obras de infraestructura y de servicios públicos a lo largo y a lo ancho de todo el territorio provincial, en el marco del Plan de Regionalización que divide a la jurisdicción norpatagónica en siete regiones para atender las demandas de cada una de ellas y con el objetivo de que exista un crecimiento equilibrado y sostenido.

Esto tiene que ver con que, durante las últimas semanas, se ha instalado el rumor de que el gobernador Rolando Figueroa podría convocar a elecciones provinciales para el mes de febrero, mucho tiempo antes de lo que se especula y de la contienda presidencial que se llevará a cabo en octubre del año que viene.

Sin embargo, hay mucho hermetismo sobre este tema. Lejos de deslizar la posibilidad de una convocatoria para el segundo mes del año, Figueroa ha reiterado en varias oportunidades que, en caso de que se suspendan las PASO, la convocatoria a los comicios provinciales será para agosto del 2027.

Pero la reciente noticia que se conoció acerca del llamado a licitación para la contratación del sistema de Boleta Única Electrónica -que Neuquén utilizó en las elecciones 2023- alimentó las especulaciones de una eventual convocatoria para que los neuquinos asistan a las urnas en los próximos meses, algo que lejos está de confirmarse en las entrañas del Ejecutivo.

Más allá de esto, sí hay un poco más de claridad acerca de que son altas las probabilidades de que Rolando Figueroa busque la reelección el año entrante. El motivo es simple: hay cientos de obras que están en ejecución en toda la provincia y cuya finalización de muchas está proyectada más allá de diciembre del 2027 -cuando culmina la gestión del mandatario- porque aun no comenzaron a ejecutarse (por ejemplo, proyectos en etapa de llamado a licitación).

Durante las últimas semanas, el gobernador de Neuquén fortaleció su presencia en el interior de la provincia con encuentros con intendentes a quienes les presentó las obras proyectadas en cada localidad en el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser presentado en la Legislatura para su tratamiento antes del 31 de octubre.

Aunque se desconocen los detalles del cálculo de recursos estimado para el 2027, se estima que superará ampliamente los siete millones de pesos y que tendrá un importante componente en el desarrollo de obras de infraestructura. El objetivo de Rolando Figueroa es llegar al 2030 habiendo solucionado el déficit de US$4.000 millones en dicha materia calculado al inicio de la gestión, en diciembre del 2023.

Figueroa estuvo ayer en Junín de los Andes donde se reunió con los intendentes Luis Madueño (anfitrión), Javier Murer (Villa la Angostura), Carlos Saloniti (San Martín de los Andes), Roxana Chávez (Villa Traful) y Andrés Infante (Pilo Lil). Hay 93 obras contempladas para la región Lagos del Sur que incluyen escuelas, obras viales, centros deportivos comunitarios, entre otras cosas.

El pasado jueves 15 de octubre, el gobernador neuquino mantuvo un encuentro de las mismas características, pero con intendentes de la Confluencia, la región con mayor densidad demográfica de la provincia. Estuvieron presentes Mariano Gaido (Neuquén capital), Malena Resa (Plottier), Esteban Cimolai (Centenario), Lucas Páez (Senillosa), Pablo Di Fonzo (El Chocón), entre otros.

Se espera que, durante las próximas semanas, Rolando Figueroa visite otras regiones como Vaca Muerta, Comarca, del Limay y del Pehuén, para presentar ante intendentes de dichas zonas las obras proyectadas en el Presupuesto 2027, que en las siguientes dos semanas tendría que estar presentado en la Legislatura.

Mientras tanto, en el Ejecutivo neuquino esperan definiciones con respecto a la posibilidad de que se debata en el Congreso la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), algo que influirá en la determinación de Figueroa para la convocatoria a los comicios provinciales que, hasta el momento, es una incógnita.