Figueroa disertó en Junín y expuso ante los intendentes del sur las obras proyectadas en el Presupuesto 2027

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa continúa recorriendo las siete regiones de la provincia para reunirse con intendentes y presidentes de comisiones de fomento, escuchar las demandas de cada comunidad y consensuar las obras públicas prioritarias para el próximo año.

En esta oportunidad, encabezó un encuentro en Junín de los Andes con el intendente anfitrión, Luis Madueño, Carlos Saloniti (San Martín de los Andes), Javier Murer (Villa la Angostura), Roxana Chávez (Villa Traful) y Andrés Infante (Pilo Lil) para avanzar en la planificación de infraestructura de las localidades del sur neuquino. El listado contempla la ejecución de 93 obras en el Presupuesto 2027.

Durante la reunión, Figueroa destacó al turismo como un eje estratégico para diversificar la matriz productiva provincial, ampliar las oportunidades de empleo y atraer nuevas inversiones, más allá del desarrollo de Vaca Muerta. En ese sentido, puso en valor los avances en conectividad y servicios, junto con las inversiones y las acciones de promoción que fortalecen los destinos turísticos de una región que lidera el crecimiento de la actividad.

Asimismo, resaltó el impacto social de las obras ejecutadas y en marcha, orientadas a reducir el déficit de infraestructura heredado. Los trabajos se traducen en más metros cuadrados destinados a educación y salud, mejoras en saneamiento ambiental y servicios esenciales, y avances en la conectividad vial, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias neuquinas.

En materia de infraestructura vial, el Presupuesto 2027 contempla nuevas obras de pavimentación en rutas estratégicas, con el objetivo de mejorar la conectividad, fortalecer la integración territorial y potenciar el desarrollo turístico y productivo de la provincia.

Entre las obras previstas se encuentra la pavimentación de la Ruta 48, desde la portada del Parque Nacional Lanín hasta el arroyo Quechuquina; la Ruta Provincial 62, en el acceso al lago Lolog; la Ruta 61, desde el empalme con la Ruta Nacional 40, sobre el río Chimehuin; y la Ruta 60, en el tramo correspondiente al paso Mamuil Malal.

El plan también incluye la pavimentación e iluminación del área urbana de Villa la Angostura; la pavimentación de la Ruta 65, desde el puente sobre el río Minero hasta la Ruta Nacional 237; y la Ruta 63, desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta Villa Lago Meliquina.

A estas iniciativas se suma la puesta en valor de la ruta escénica a Villa Meliquina, que contempla mejoras en la playa, los accesos a sectores de uso público y la adecuación de áreas de descanso y picnic, con el propósito de jerarquizar este corredor turístico y mejorar la experiencia de quienes lo visitan.

En Junín de los Andes, el plan prevé la continuidad de la construcción de la pasarela peatonal sobre el río Cuyín Manzano, obras de refacción y ampliación en la EPET 4 y la Planta de Campamento 2, y la construcción del edificio del CPEM 65. Además, se proyectan un centro de salud en el barrio Nehuen Che, nuevas viviendas y una sala comunitaria destinada a la elaboración de alimentos.

En San Martín de los Andes, las iniciativas abarcan distintas áreas estratégicas, entre ellas la construcción del nuevo Centro de Convenciones y la refacción y ampliación de los espacios de cuidados paliativos y Farmacia del hospital. En materia educativa, se prevé continuar las obras de los edificios del CPEM 16, la EPET 21, el CFP 19, el E.I.A.J. 3 y la Escuela Primaria 86. También se incorporan un nuevo anexo del CEF 9 y obras vinculadas al CIART 5.

A estas inversiones se suman la construcción de más de 80 viviendas, un nuevo edificio para la Terminal de Ómnibus y la ampliación de la Estación Transformadora Pío Protto, una obra clave para fortalecer la infraestructura energética local.

En Villa La Angostura, se proyecta la incorporación de nuevos espacios y tecnología sanitaria para el hospital, soluciones habitacionales que incluyen la disponibilidad de lotes y la construcción de viviendas, un centro deportivo comunitario y una planta de pretratamiento de camiones atmosféricos. Estas iniciativas buscan ampliar la infraestructura y mejorar los servicios esenciales para la comunidad.

El plan también alcanza a Villa Traful, donde se prevé una oficina de atención al turista, una escuela, un centro de salud y nuevas viviendas. Por su parte, Pilo Lil contará con un proyecto para la construcción de un centro deportivo comunitario.

El encuentro con los jefes comunales permitió abordar inquietudes específicas de cada localidad, analizar las necesidades de infraestructura y avanzar en la definición de las obras prioritarias para el próximo año, en función de las demandas territoriales y los objetivos de desarrollo de la provincia.

La mirada de los jefes comunales

“El gobernador nos comentó todas las obras que se proyectan para la zona sur. Es realmente un hecho inédito y excepcional y por supuesto queremos que la sociedad sanmartinense las pueda visualizar y valorar. Entender que todos los recursos que está generando Vaca Muerta con la impronta provincial, derrama directamente en cada rincón de la provincia. En el caso de San Martín, la semana que viene se realiza la licitación de la nueva Terminal de Ómnibus, se viene el centro de convenciones, s obras de gas que muchos barrios estaban esperando, la finalización de 34 viviendas ahora antes de fin de año, colegios, una nueva EPET, se viene un natatorio, un centro de adultos mayores, un centro de salud”, enumeró Saloniti, al repasar las obras previstas para la localidad.

Por su parte, Luis Madueño destacó la calidad de la convocatoria: “La verdad que estoy muy orgulloso de nuestro gobernador porque es la primera vez en la historia que nos hacen parte a los intendentes de un presupuesto. Esto me parece que es más que destacable, nunca había ocurrido”, sostuvo. Además, expresó su sorpresa y emoción por los proyectos previstos para su localidad: “estoy realmente sorprendido, sigo emocionado con todo lo que escuché por la proyección que tiene Junín de los Andes, nunca había ocurrido”.

En tanto, Murer explicó que, en lo que respecta a su localidad, “queremos darle un valor muy muy muy especial a todo lo que se está llevando adelante”. También puso el acento en la demanda de la comunidad por las obras de infraestructura proyectadas, entre ellas, la construcción de dos escuelas (la escuela 51 y la EP 28), el pavimento en los barrios Las Piedritas y El Once, y el bulevar Quetrihué. “Tenemos mucho por delante, tenemos más obras de impacto turístico como el puente Correntoso, el puente peatonal del Correntoso, una bicisenda de 6 kms.”, agregó, antes de completar el repaso de otras obras de envergadura previstas para la localidad. Finalmente, remarcó la obra de energía Alivilla, “una obra muy importante, demandada por los vecinos y por los desarrolladores”, impulsada por el Ejecutivo porque hoy inyecta 2 millones de dólares por mes para dar electricidad a la ciudad.

A su turno, Chavez calificó de “muy buena oportunidad” la convocatoria realizada por Figueroa y valoró la apertura del Gobierno para explicar las acciones previstas para acompañar a cada localidad. Entre los anuncios que consideró relevantes, destacó los vinculados con la salud, la conectividad vial y el turismo, que incluyen un nuevo centro sanitario, una oficina de atención a los visitantes y el plan de asfalto que se desarrolla en la región. También detalló los proyectos de viviendas y la próxima ejecución de infraestructura para la captación de agua. “Estoy agradecida y creo que nuestra comunidad lo va a recibir muy bien, porque son obras que se necesitan hace muchos años”, reflexionó.

Finalmente, Infante aseguró que “el Gobernador nos tiene acostumbrados a contar cómo estamos presupuestariamente. Siempre nos acordamos de aquel 10 de diciembre cuando se arrancó su gestión, dónde estábamos y comparamos donde estamos ahora, y todo lo que se ha hecho. Es un orgullo ser parte de este proceso político que se está llevando adelante”.

En la misma línea, agregó que “en estos últimos 3 años se han hecho más obras que en los 12 años anteriores. Hemos logrado hacer, por ejemplo, la primera plaza en de Pilo Lil, y solucionado el problema del agua”.