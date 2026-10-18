El primer paso institucional hacia el proceso electoral del año próximo en Neuquén se dio el jueves 15, cuando el gobernador, Rolando Figueroa, y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, firmaron el decreto 1669, que autoriza el llamado a licitación pública para la contratación del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), que se aplicará para la emisión y el recuento provisorio de los votos.

El tema electoral está presente de manera constante, y progresivamente más obsesiva, en el país, y, por supuesto, también en Neuquén. La ansiedad es superlativa, y tiene que ver con el hecho de que el año próximo el pueblo podrá decidir qué es lo que quiere para gobernar; básicamente, si lo que está ahora, o algo nuevo. Pero, lo cierto es que nadie está dispuesto a quemar etapas: los oficialismos, para no pecar por el apuro; y la oposición, porque su armado sigue difuso, casi intangible, y, por lo tanto, necesita tiempo.

El paso formal que se ha dado en Neuquén no implica una conexión directa con la fecha para elegir, sino, apenas, la previsión necesaria para comenzar 2027 con el mecanismo principal para el voto ya resuelto. Con ese fin, se habilitó el llamado a licitación (que todavía no se hizo), con una estimación de gasto de 6.100 millones de pesos, basado en una estimación de padrón de 630 mil ciudadanos, que estarían en condiciones de sufragar.

Así las cosas, desde los hechos concretos, la política se va acomodando a las circunstancias, que siguen mostrando un oficialismo sólido, en una gestión intensa, y una oposición todavía no definida, ni en forma, ni en sustancia.

Esta semana, el gobierno neuquino volverá a estar en la vidriera nacional e internacional, pues se realiza una nueva edición, en el Espacio DUAM, de la Exposición Argentina Oil & Gas (AOG), en circunstancias muy especiales, inéditas, pues la fuerza productiva de Vaca Muerta sigue escalando a niveles muy altos, preparando una fuerte ofensiva exportadora para los próximos años.

A la ocasión se le asigna gran importancia, también desde el gobierno nacional. De hecho, se programó para la inauguración la presencia en Neuquén del presidente, Javier Milei. La agenda oficial indica su participación en el discurso de cierre de la apertura de la exposición, previsto para las 16,30 del lunes. Estará poco tiempo en el lugar, ubicado a metros del aeropuerto internacional Juan Domingo Perón, pues debe partir hacia España.

El foco en las inversiones petroleras se enfatizará, de esta manera. El gobierno nacional ubica a Vaca Muerta como uno de los principales motores para la recuperación económica del país, y esto, se supone, se resaltará al máximo. En el contexto de la ansiedad electoral, de la que el gobierno nacional no escapa, adquiere también un significado profundo, con énfasis en la singularidad neuquina, un distrito en el que La Libertad Avanza pretende crecer, pero sin importunar demasiado los planes de Figueroa, que están centrados en la continuidad de un nuevo período a partir de 2027.

Se mencionó en estos días la posibilidad de que, con Milei, llegue a Neuquén el ministro jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien ha sido, y continúa siendo, el principal interlocutor oficial de los gobernadores, para el armado de la estrategia general del gobierno nacional. Estará, por supuesto, el secretario de Energía, Daniel González.

Todo adquiere una especial relevancia en función de la coyuntura intensa. El gobierno viene de conseguir (con el respaldo de provincias, entre ellas, Neuquén) que no prosperara la intención de la oposición de derogar el DNU 70, uno de los núcleos fundacionales de la política oficial. Se encamina, también, que pueda resolver, en el Parlamento, la suspensión de las PASO, una novedad electoral significativa, que, ciertamente, puede perjudicar a la oposición más radicalizada, que sigue ubicándose en el peronismo. Hay que tener en cuenta que el neuquino Figueroa anticipó que está de acuerdo en que no haya PASO en 2027.

Es posible augurar, por ende, que la semana, con la AOG a pleno, con una asistencia de profesionales y empresarios proyectada en 17 mil personas, en Neuquén se utilice la ocasión como una lanzadera que impulse este último trimestre del año, período en el que se acentuará todavía más el perfil de hechos de obra pública concretos, pues se prevén inauguraciones importantes, como la de los viaductos de ingreso que se están terminado de construir en los accesos desde la ruta 7 y desde Cipolletti, a la capital neuquina.

Neuquén, así, seguirá en la cartelera políticamente relevante del país, mientras, poco a poco, la ansiedad electoral encuentra el diseño definitivo, el complejo armado general y por distritos, para una decisión popular que, necesariamente, será de las más importantes en la corta historia de este siglo.