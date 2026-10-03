Los aires parisinos, tal vez los de mayor prosapia entre los variados ambientes europeos, parecen haber caído bien en la delegación de 13 gobernadores que alternó propias y ajenas con el presidente Javier Milei, con el contexto de Argentina Week; y el neuquino Rolando Figueroa aprovechó al máximo el viaje, con su agenda propia, que incluyó el sábado una reunión con el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, con vistas al incremento de exportación de gas neuquino a Chile.

Figueroa brilló con luz propia en la ciudad luz de Europa. Es natural la atracción que suscita el hombre que gobierna el territorio principal de Vaca Muerta, porque, en las actuales circunstancias del mundo, la roca neuquina ofrece posibilidades, de negocios y estratégicas, muy claras e inmediatas. Por ende, no ha sorprendido el impacto de Neuquén, aunque sí ha reafirmado la importancia de su rol, por lo que implica para Argentina, y, también, por lo que sugiere hacia el inestable equilibrio geopolítico del planeta.

Desde aquí, desde el cono sur, el viaje fue seguido atentamente no solo por los temas económicos vinculados a la energía, sino, especialmente, por esa obsesión electoral permanente que distingue a los argentinos; de ahí que se han tejido kilómetros de redes con versiones acerca de lo que se ha charlado en este singular tema, que, tal vez por no figurar en la agenda oficial, se volvió más atractivo para el tambaleante periodismo nacional.

Una de las versiones, la más difundida, presentó un teorema que por ahora es indemostrable, según el cual, hay un pacto no escrito, o escrito con tinta tramposa, para que cada gobernador reciba lo que pretende, a cambio de que se le asegure que La Libertad Avanza “no juegue” electoralmente en su territorio, apostando un pleno a la reelección de Milei.

Vinculado con esto, se ató también el tema PASO, sugiriendo que era una de las formas en que las primarias fueran modificadas, o suspendidas, o eliminadas del horizonte inmediato, garantizando votos parlamentarios devenidos de las influencias provinciales.

Las versiones circularon sin que a nadie les importe demasiado, salvo a la cocina ferviente de la política y sus afanes mediáticos. Los más prudentes, como siempre, prefirieron esbozar una media sonrisa, y dejar la lengua dormida; otros, que no vacilan en hacer lo que se llama ahora delivery comunicacional, salieron a batir el parche de los pactos entre sombras, velas y susurros maquiavélicos.

Probablemente no pueda desconocerse que la relación entre el gobierno de los Milei y los gobernadores tiene ese tema, el electoral, siempre presente. Pero hay muchos matices, y realidades diversas. Y, entre los gobernadores, una receta que no cambia: El pragmatismo, para hacer (y decir) solo lo que conviene.

Figueroa, por ejemplo, habló de las PASO. El neuquino está a favor de eliminarlas, aunque despegó esa posición de cualquier negociación político-electoral con el gobierno nacional. Hay que tener en cuenta algo muy elemental: En Neuquén no hay primarias en su sistema electoral. Por lo tanto, las posiciones desde la provincia, al respecto, no son vinculantes con su propia realidad, más allá que la cuestión nacional siempre involucre a todos.

Lo concreto es que, antes de asumir eventuales pactos en las sombras, lo que se ve, y se demuestra a cada paso, es que la bandera electoral principal de cada oficialismo, en la Argentina, es la gestión de gobierno que cada quien ejecuta. Si se tiene en cuenta esto, y se dejan de lado un poquito nomás las elucubraciones teóricas, se entenderá rápidamente las circunstancias que afectan o benefician, a los Milei, y a cada gobernador en particular, en referencia a los planes electorales que se concretarán el año próximo.

Es cierto lo que dijo, en este contexto, el propio Milei, en uno de sus discursos de estos días: “No me importa. Mi rival soy yo mismo”. No solo indica la percepción de quién es frente a la ciudadanía, sino que evidencia algo tan elemental como es el hecho de que la ciudadanía votará a favor o en contra del gobierno, es decir, de lo que se ha hecho o no, antes que de otras consideraciones.

Esta mirada, directa, posiblemente la tengan todos quienes están en funciones de gobierno. También, es posible, sea lo que prevalece en el propio Rolando Figueroa, quien arma pacientemente las seguridades sobre su eventual reelección, en base a los resultados de la gestión que está liderando.

Esto no quita que se dejen de lado las atenciones sobre las picardías estrictamente políticas que se hacen. Un ejemplo: la decisión de Karina Milei de impulsar a la senadora neuquina Nadia Márquez como presidente de la Comisión de Acuerdos, es un dato que se tiene en cuenta en la balanza de las probabilidades provinciales; hay algo ahí, en esa relación Karina-Nadia, que será determinante en función de la confianza que, afirman, se tienen, porque puede funcionar tanto para alimentar una mayor oposición en territorio local, como para hacer exactamente lo contrario.

La realidad irá mostrando sus caras a medida que pase el tiempo y las elecciones estén más cerca. Por ahora, conviene ser prudente, y abandonar la tentación de predecir el futuro, pues no hay pitonisa que acierte plenamente, en estas cuestiones que tienen que ver con los humores sociales.