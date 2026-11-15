En las últimas semanas, los defensores de las democracias liberales tuvieron motivos para celebrar. Lula ganó la reelección en Brasil, Bibi Netanyahu se quedó sin mayoría en Israel y Donald Trump recibió un golpe en las urnas en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Son tres reacciones a un avance populista de la extrema derecha global que parecía encaminarse sin obstáculos a desmantelar el orden liberal. Pero el verdadero destino de esa construcción se juega en escenarios mucho más peligrosos: la guerra entre Rusia y Ucrania, cuyo desenlace, y con él el del nuevo reparto del mundo en zonas de influencia de las grandes potencias, quizá se resuelva en la mesa que compartirían en unos días Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

El encuentro tendría lugar en China. Todavía no hay confirmación oficial, pero Pekín admitió que mantiene contactos para una reunión trilateral inédita en el marco de la cumbre de la APEC, que se realizará en Shenzhen el 18 y 19 de noviembre. En la agenda figurarían el desarme nuclear y la guerra en Irán. Sin embargo, lo que hay detrás, y que siempre ronda los análisis, es algo mucho más profundo, que podría definirse como un “reparto” de Europa y de las zonas de influencia, tan preciadas para estos líderes, que cada uno parece tener muy claro. Putin quiere Ucrania, alejar a la OTAN y correr a los europeos de cualquier decisión. Xi tiene entre ceja y ceja a Taiwán, y Trump, el hemisferio occidental, donde intenta frenar el avance chino en América. Habrá además un cara a cara entre Trump y Xi, el tercero del año, sobre el que sobrevuela el novelesco caso de presunto espionaje que rodea al CEO de Nvidia, aunque Trump dijo que no piensa llevarlo a la mesa.

Hoy nada pesa tanto en el futuro de las democracias liberales como la guerra en Ucrania, de la que en febrero se cumplirán cinco años. La administración Trump, de la mano de Steve Witkoff y Jared Kushner, aceleró esta semana en Abu Dabi para alcanzar un acuerdo. Según Zelenski, los enviados estadounidenses le plantearon que se retire del Donbás (Rusia ya controla alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano) a cambio de un acuerdo y del ingreso a la OTAN. Parece difícil que prospere, porque cruza las líneas rojas de ambos bandos: Putin repite que su objetivo central es alejar a la OTAN de sus fronteras, y Zelenski se niega a perder territorio. Trump quiere sumar a los europeos a la conversación, que ya aceptaron, aunque Putin sigue ninguneándolos.

Trump, Xi y Putin comparten un rechazo explícito al orden liberal construido después de la Segunda Guerra Mundial y consolidado tras la caída del Muro. Ese rechazo se afianzó entre la crisis financiera de 2008 y la pandemia, y el escenario dominante quedó definido por la parálisis de las instituciones multilaterales y por la embestida contra las normas y los valores liberales dentro de las propias democracias. La agenda de Lula en Brasil, la de los opositores a Bibi y la de los demócratas en Estados Unidos mostraron algo distinto y pusieron en duda una tendencia que parecía inexorable: la consolidación de una democracia vaciada de su componente liberal, el que se vincula con el derecho internacional y los derechos humanos.

Trump, como líder de la principal democracia del mundo, es quien ejecuta ese desmantelamiento, y lo contagió a muchos, del bolsonarismo en Brasil a Milei en Argentina y Bukele en El Salvador. A eso se suman los movimientos que crecieron en Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y España, y que disputan el poder mano a mano con los partidos tradicionales.

La resistencia a esta embestida puede quedar minimizada si Putin sale bien parado de la invasión a Ucrania y obtiene lo que quiere. Trump parece dispuesto a aceptarlo. Europa lo sabe, pero cada vez tiene menos fuerza para seguir resistiendo y ayudando a los ucranianos con plata y armas: las protestas en las calles de sus principales ciudades por el costo de vida revelan que los Estados de bienestar no dan abasto. Menos aún cuando necesitan aumentar sus presupuestos de defensa, plata que antes iba a hacerle la vida un poco más fácil a los ciudadanos.

Estados Unidos, de la mano de Trump, abandonó hace tiempo la proyección de la democracia a nivel global. Además de intentar desmantelarla desde adentro. Esto lo acerca a China y a Putin. Enfrente de ellos hay solo una Europa debilitada y una Ucrania que carga sobre sus espaldas el destino de un orden liberal que en estas semanas pareció reaccionar, pero al que le costará mucho sobrevivir.