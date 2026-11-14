El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que enviados de Estados Unidos le plantearon la posibilidad de ceder territorio a Rusia como parte de una fórmula diplomática para destrabar la adhesión de su país a la OTAN.

La propuesta fue introducida durante una reciente ronda de negociaciones a tres bandas en Abu Dabi por los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, en el marco de una intensa gira diplomática que también incluyó reuniones con el Kremlin y un posterior encuentro con el mandatario ucraniano en Dublín previo a la cumbre europea.

Si bien Zelenski reiteró su postura histórica de que Kiev no cederá territorio soberano, admitió que accedió a escuchar los planteos de Washington, aunque enfatizó que carece de facultades legales y políticas para adoptar una decisión de tal envergadura en solitario. En ese sentido, puntualizó que, de formalizarse garantías de seguridad específicas por parte de la Alianza Atlántica y la Unión Europea, someterá la iniciativa a la consulta de la sociedad ucraniana para definir si se acepta o se rechaza el condicionamiento territorial.

Actualmente, las fuerzas rusas controlan cerca de una quinta parte del territorio de su vecino —incluyendo Crimea, gran parte del Donbás y zonas de Zaporiyia y Jersón—, mientras Moscú exige la retirada total del ejército ucraniano como requisito inquebrantable.

Paralelamente, Zelenski descartó de plano anclar un estatus neutral en la Constitución ucraniana y calificó de «peligrosas» las pretensiones rusas de modificar la arquitectura de seguridad continental, instando al Congreso de Estados Unidos a aprobar nuevas partidas de armas y sanciones para contener la campaña militar invernal del Kremlin.