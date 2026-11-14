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Conversaciones en Abu Dabi

Estados Unidos propuso a Kiev ceder territorio a Rusia a cambio de la adhesión a la OTAN, según reveló Volodímir Zelenski

La iniciativa fue planteada por enviados de Washington durante negociaciones en Abu Dabi, mientras el mandatario ucraniano advirtió que cualquier decisión de esa magnitud requerirá una consulta directa a la ciudadanía.

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Por Redacción Internacionales
Sabado, 14 de noviembre de 2026 a las 12:19
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Si bien Zelenski reiteró su postura histórica de que Kiev no cederá territorio soberano, admitió que accedió a escuchar los planteos de Washington

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que enviados de Estados Unidos le plantearon la posibilidad de ceder territorio a Rusia como parte de una fórmula diplomática para destrabar la adhesión de su país a la OTAN.

La propuesta fue introducida durante una reciente ronda de negociaciones a tres bandas en Abu Dabi por los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, en el marco de una intensa gira diplomática que también incluyó reuniones con el Kremlin y un posterior encuentro con el mandatario ucraniano en Dublín previo a la cumbre europea.

Si bien Zelenski reiteró su postura histórica de que Kiev no cederá territorio soberano, admitió que accedió a escuchar los planteos de Washington, aunque enfatizó que carece de facultades legales y políticas para adoptar una decisión de tal envergadura en solitario. En ese sentido, puntualizó que, de formalizarse garantías de seguridad específicas por parte de la Alianza Atlántica y la Unión Europea, someterá la iniciativa a la consulta de la sociedad ucraniana para definir si se acepta o se rechaza el condicionamiento territorial.

Actualmente, las fuerzas rusas controlan cerca de una quinta parte del territorio de su vecino —incluyendo Crimea, gran parte del Donbás y zonas de Zaporiyia y Jersón—, mientras Moscú exige la retirada total del ejército ucraniano como requisito inquebrantable.

Paralelamente, Zelenski descartó de plano anclar un estatus neutral en la Constitución ucraniana y calificó de «peligrosas» las pretensiones rusas de modificar la arquitectura de seguridad continental, instando al Congreso de Estados Unidos a aprobar nuevas partidas de armas y sanciones para contener la campaña militar invernal del Kremlin.

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