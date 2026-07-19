Junín de los Andes se transforma: entre la obra pública ¿y una búsqueda por la reelección?

Junín de los Andes tiene como carta de presentación el hecho de ser uno de los principales destinos turísticos de la provincia del Neuquén en general, y de la región de los Lagos del Sur en particular.

Si bien es cierto que no cuenta con el potencial de Villa la Angostura y San Martín de los Andes en la explotación de los cerros Bayo y Chapelco respectivamente en la temporada de invierno, Junín de los Andes posee una belleza sinigual que está sostenida por sus lagos, el río Chimehuín como centro de pesca con mosca, la cercanía con el volcán Lanín y la posibilidad de realizar diferentes caminatas para conocer sus paisajes naturales.

Desde diciembre de 2023 conduce los destinos de la localidad Luis Madueño, quien llegó a la Intendencia de la mano del gobernador Rolando Figueroa y respaldado por la mayoría de la población juninense al lograr el 42% de los votos.

Eso significó un cambio de paradigma en la localidad cordillerana, sobre todo desde el momento en el cual Madueño se convirtió en uno de los tantos intendentes en firmar el Pacto de Gobernanza con el Ejecutivo provincial (el cual se renovó hace algunas semanas).

Se trata de un acuerdo que establece el acompañamiento del Gobierno provincial para el desarrollo de obra pública (uno de los principales ejes de la gestión) en las distintas ciudades de la Provincia. Del otro lado, los intendentes se comprometen a utilizar los fondos para potenciar la infraestructura, no dilapidar los recursos del Estado y colaborar con el crecimiento sostenido y equilibrado de Neuquén.

Las obras anunciadas para la ciudad cordillerana

Días atrás el gobernador Rolando Figueroa pasó por Junín de los Andes donde, junto con Luis Madueño, se anunciaron una serie de obras (por más de $240.000 millones) para mejorar el déficit que tiene la localidad en materia de infraestructura.

Algunas de las más destacadas tienen que ver con la pavimentación de calles (se duplicará lo realizado en toda la historia), la construcción de una nueva escuela técnica, un centro comunitario y una nueva planta de efluentes cloacales para mejorar un servicio público esencial.

Además, se realizará el asfaltado sobre las rutas 60 y 61, las cuales son claves para la conectividad en la región. La primera tiene que ver con la conexión con el paso internacional Mamuil Malal hacia Chile; en tanto que la segunda está vinculada al camino hacia el Lago Huechulafquen, cuya obra también contará con una ciclovía para poder apreciar el volcán Lanín.

En algunos casos, se trata de obras que ya están en ejecución, mientras que otras atravesarán el correspondiente proceso de licitación pública en las próximas semanas. Lo que está claro es que mejorarán el déficit en infraestructura que hoy presenta Junín de los Andes.

¿Se cocina la reelección de Luis Madueño de cara al 2027?

El año que viene será electoral a nivel nacional, provincial y también en todos los municipios de la jurisdicción norpatagónica de nuestro país. Es muy probable que Rolando Figueroa busque un nuevo mandato más allá de diciembre del 2027 para profundizar durante cuatro años los pilares sobre los que se basa su gestión. Claro, después eso estará en la voluntad popular.

Algo similar podría ocurrir en Junín de los Andes porque Madueño tiene la posibilidad de ir por un nuevo mandato al frente de la Municipalidad.

La semana pasada el intendente habló con AM550 y evitó dar pistas al respecto. “La gente sacará sus conclusiones, pero yo sé que tengo que trabajar hasta el 10 de diciembre”, sostuvo en el programa La Segunda Mañana.

Todo está por verse, aunque es claro que de a poco empezarán a darse las definiciones electorales que puedan comenzar a vislumbrar con mayor claridad el panorama en la Provincia rumbo al año que viene.



