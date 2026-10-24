Legislar no es improvisar: el debate por las cámaras en las aulas

Hay una diferencia enorme entre tener una idea y estar preparado para convertir esa idea en una ley. Y esa diferencia, aunque parezca elemental, merece ser recordada. Porque una ley no es una ocurrencia, no es una publicación en las redes sociales, no es una declaración para conseguir repercusión mediática. Una ley es una decisión que puede modificar la vida de miles de personas. Y por eso exige algo más que buenas intenciones. Exige conocimiento, información, fundamentos y, fundamentalmente, exige responsabilidad.

Esta semana, en Neuquén, se abrió una discusión que considero importante. La posibilidad de instalar cámaras de vigilancia dentro de las aulas escolares. Una iniciativa impulsada por legisladoras provinciales que generó una fuerte controversia. Quiero detenerme en algo. No voy a discutir el derecho de una diputada a presentar un proyecto. Ese derecho es indiscutible. Tampoco voy a desconocer que la violencia escolar existe y que muchas familias están profundamente preocupadas. Sería irresponsable minimizar ese problema.

Pero una cosa es reconocer una dificultad y otra muy distinta es demostrar que la solución propuesta es la correcta. Porque cuando hablamos de colocar cámaras dentro de las aulas, estamos hablando de niños, adolescentes y docentes. Estamos hablando de privacidad, de libertad, de convivencia, de derechos. También estamos hablando del tipo de escuela que queremos construir.

Esta semana tuve una entrevista intensa con la diputada Gisselle Stillger, una de las impulsoras de la iniciativa. Le pregunté por las estadísticas que respaldaban su propuesta. Y su respuesta fue que las buscara en Google. No voy a convertir aquella conversación en una disputa personal pero sí quiero detenerme en el significado institucional de esa respuesta.

Cuando un legislador propone una medida que afecta derechos, tiene la responsabilidad de explicar cuáles son los datos que la justifican. No alcanza con afirmar que existe un problema. Hay que demostrar su magnitud. Hay que analizar sus causas. Y hay que explicar por qué la herramienta elegida puede resolverlo. La carga de fundamentar una ley no puede trasladarse al ciudadano que pregunta por ella. Y esto no se refiere solamente a una diputada. Se refiere a todos los representantes públicos, del oficialismo, de la oposición, de cualquier partido.

Porque la responsabilidad legislativa no cambia según el color político. Y quiero hacer una aclaración. Que un legislador no tenga una estadística a mano durante una entrevista no demuestra, por sí solo, que su proyecto carezca de estudios. Pero sí deja pendiente una explicación que la sociedad tiene derecho a recibir. ¿Cuántos episodios de violencia escolar se registraron? ¿En qué niveles educativos? ¿En qué circunstancias? ¿Qué dicen los equipos docentes? ¿Qué opinan los especialistas en infancia y adolescencia? ¿Se evaluaron otras alternativas? ¿Quién tendría acceso a las imágenes? ¿Cuánto tiempo se conservarían? ¿Quién garantizaría que no fueran utilizadas indebidamente? Son preguntas básicas. No son ataques políticos. No son provocaciones. Son preguntas que cualquier legislador debería estar dispuesto a responder.

Cuando un legislador propone una medida que afecta derechos, tiene la responsabilidad de explicar cuáles son los datos que la justifican. No alcanza con afirmar que existe un problema. Hay que demostrar su magnitud. Hay que analizar sus causas. Y hay que explicar por qué la herramienta elegida puede resolverlo. La carga de fundamentar una ley no puede trasladarse al ciudadano que pregunta por ella. Y esto no se refiere solamente a una diputada. Se refiere a todos los representantes públicos, del oficialismo, de la oposición, de cualquier partido.

Aquí aparece un problema que va mucho más allá de las cámaras. En ocasiones, la política parece más preocupada por anunciar soluciones que por estudiar los problemas. Se presenta una iniciativa, se consigue un titular, una polémica. Y después comienza la discusión que debería haber ocurrido antes. La consulta a los especialistas. La evaluación de sus consecuencias. La revisión de los costos. El análisis de su aplicación.

Pero legislar debería funcionar exactamente al revés. Primero se identifica el problema y después se estudia, se escucha, se comparan alternativas. Recién entonces se propone una respuesta. Porque una buena intención puede terminar produciendo una mala ley. Y una mala ley puede ocasionar problemas mucho más difíciles de resolver que aquellos que pretendía solucionar. La escuela, además, no es un lugar cualquiera. Es el espacio donde nuestros chicos aprenden conocimientos, pero también aprenden a convivir, a pensar, a preguntar, a disentir, a equivocarse, a construir confianza. Por eso cualquier medida de vigilancia dentro de un aula merece un análisis especialmente cuidadoso.

Una cámara puede registrar lo que ocurre frente a ella pero no reemplaza la tarea de un docente. No comprende el sufrimiento de un adolescente. No reconstruye un vínculo familiar. No resuelve un conflicto emocional y no garantiza, por sí sola, que un episodio de violencia no ocurra. Si el problema es la violencia escolar, entonces debemos discutir seriamente cómo prevenirla, con equipos de orientación, con docentes acompañados, con instituciones que puedan intervenir a tiempo, con familias involucradas y con políticas sostenidas que no dependan de una noticia de impacto.

No estoy diciendo que la tecnología no pueda tener utilidad en determinados espacios escolares. Estoy diciendo que vigilar un aula exige una justificación mucho más rigurosa que colocar una cámara en la entrada de un edificio. Y esa distinción no debería perderse en medio de las discusiones. Durante la entrevista de esta semana, nuestra radio recibió 48 mensajes en apenas diez minutos. Algunos acompañaron mi postura otros estuvieron en desacuerdo., A quienes no estuvieron de acuerdo conmigo, también los respeto. Porque detrás de muchas opiniones favorables a las cámaras puede haber padres preocupadoss, experiencias dolorosas y un deseo legítimo de proteger a sus hijos. Sería un error descalificarlos. Pero justamente por respeto a esas preocupaciones, las soluciones deben ser serias.

Una cámara puede registrar lo que ocurre frente a ella pero no reemplaza la tarea de un docente. No comprende el sufrimiento de un adolescente. No reconstruye un vínculo familiar. No resuelve un conflicto emocional y no garantiza, por sí sola, que un episodio de violencia no ocurra. Si el problema es la violencia escolar, entonces debemos discutir seriamente cómo prevenirla, con equipos de orientación, con docentes acompañados, con instituciones que puedan intervenir a tiempo, con familias involucradas y con políticas sostenidas que no dependan de una noticia de impacto.

No podemos ofrecer respuestas aparentes a problemas verdaderos. Y tampoco podemos confundir una discusión intensa con una discusión inútil. La democracia necesita desacuerdos, argumentos, preguntas y representantes que estén dispuestos a explicar sus decisiones. El periodismo también tiene obligaciones. Preguntar con respeto, contrastar información, escuchar distintas posiciones. Reconocer errores cuando los comete y no convertir una diferencia política en una enemistad personal. Pero hay algo a lo que no puede renunciar: a exigir fundamentos a quienes pretenden transformar sus ideas en obligaciones para toda la sociedad. Porque una banca legislativa no es solamente un lugar desde el cual se presentan proyectos, es una responsabilidad pública y esa responsabilidad exige preparación, estudio y capacidad de escuchar.

Neuquén tiene problemas educativos que merecen respuestas profundas. Tiene desafíos de convivencia. Tiene situaciones de violencia que preocupan. Tiene docentes que necesitan acompañamiento. Tiene familias que reclaman seguridad. Y tiene chicos que merecen aprender en ambientes protegidos, pero también libres. Por eso necesitamos una Legislatura que debata con seriedad, que convoque a especialistas, que escuche a las comunidades educativas, que evalúe evidencias, que explique sus decisiones y que comprenda que una ley no se vuelve buena simplemente porque su objetivo parezca noble.

Neuquén tiene problemas educativos que merecen respuestas profundas. Tiene desafíos de convivencia. Tiene situaciones de violencia que preocupan. Tiene docentes que necesitan acompañamiento. Tiene familias que reclaman seguridad. Y tiene chicos que merecen aprender en ambientes protegidos, pero también libres. Por eso necesitamos una Legislatura que debata con seriedad

En política, muchas veces se confunde firmeza con tener siempre una respuesta. Pero la verdadera responsabilidad también consiste en saber escuchar una pregunta. En admitir que un problema necesita mayor estudio. En corregir una propuesta cuando aparecen mejores argumentos. Y en comprender que el poder no convierte automáticamente una opinión en conocimiento. No necesitamos legisladores que jamás se equivoquen. Eso sería imposible. Necesitamos legisladores que estudien antes de decidir que escuchen antes de imponer y que fundamenten antes de exigir. Porque las leyes no son experimentos inocentes.

Detrás de cada una hay derechos, libertades y vidas concretas y cuando una decisión pública afecta a miles de personas, la improvisación deja de ser un defecto menor. Se convierte en una irresponsabilidad. Una banca no convierte una opinión en una verdad, una buena intención no convierte una ocurrencia en una buena ley. Y el poder de legislar nunca debería confundirse con el derecho a improvisar sobre la vida de los demás.