Un libro es ese lugar donde todavía podemos detener el mundo

Hay algo profundamente íntimo en el acto de leer. Un gesto que parece simple, abrir un libro, pasar una página, pero que, en realidad, es una de las experiencias más complejas y transformadoras que tenemos como personas. En este Día Internacional del Libro, vale la pena detenernos un momento y preguntarnos por qué seguimos leyendo en un mundo que corre, que escrolea, que consume información a velocidad de vértigo.

Leemos, primero, para entender. Para entender el mundo, pero también para entendernos. Porque en cada historia hay un espejo, incluso cuando creemos que estamos mirando algo completamente ajeno. Un personaje, una frase, una escena, de pronto nos toca en un lugar que no sabíamos que existía. Y ahí ocurre algo casi mágico: dejamos de ser espectadores para convertirnos en parte de la historia.

Pero también leemos para escapar. Y no hay nada de superficial en eso. Escapar es, muchas veces, una forma de resistir. De tomarse un respiro. De construir un refugio en medio del ruido. Un libro puede ser compañía en una noche larga, puede ser un viaje cuando no hay posibilidad de moverse, puede ser incluso una forma de ordenar el caos.

Más que celebrar al libro como objeto, tal vez haya que celebrar lo que sucede cuando lo abrimos. Esa conversación silenciosa que empieza y que, muchas veces, nos cambia un poco.

Hay quienes dicen que leer es un hábito. Puede ser. Pero también es un vínculo. Con otros, con otras épocas, con historias de otros, con otras formas de pensar. Leer nos conecta con personas que ya no están, con ideas que nacieron hace siglos y siguen latiendo. En ese sentido, cada libro es un puente: entre generaciones, entre culturas y entre experiencias. “Leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser y aún nadie sabe qué será", dijo alguna vez el escritor italiano Ítalo Calvino.

En tiempos donde todo parece inmediato, el libro propone otra lógica. La de la pausa. La de la atención. La de quedarse. Leer exige tiempo, sí, pero también lo devuelve de otra manera. Nos entrena la imaginación, nos enseña a escuchar, incluso en silencio.

Y quizás ahí esté una de sus mayores potencias: en la capacidad de hacernos más humanos. Porque quien lee, en algún punto, aprende a ponerse en el lugar del otro. A mirar con otros ojos. A dudar de sus propias certezas.

Por eso, más que celebrar al libro como objeto, tal vez haya que celebrar lo que sucede cuando lo abrimos. Esa conversación silenciosa que empieza y que, muchas veces, nos cambia un poco.

Leemos por muchas razones. Pero, sobre todo, leemos porque en algún lugar —aunque no siempre sepamos dónde— un libro nos está esperando.