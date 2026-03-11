La provincia canadiense de Alberta retiró de las escuelas públicas versiones gráficas de “1984” y “El cuento de la criada”, tras aplicar una normativa que exige ocultar o retirar materiales literarios con representaciones sexuales explícitas. La medida forma parte de una disposición del gobierno provincial que obliga a las autoridades educativas a revisar los contenidos disponibles en bibliotecas escolares para evitar la circulación de obras con contenido sexual explícito.

Según un informe del Centro de Libertad de Expresión de la Universidad Metropolitana de Toronto, al menos 240 títulos fueron retirados de bibliotecas escolares en Alberta a partir de esta normativa.

El documento señala que durante 2025 se registraron 262 impugnaciones de libros en bibliotecas educativas de todo Canadá y que la gran mayoría de esos pedidos provino de esa provincia. Entre los materiales retirados también se encuentran novelas gráficas populares, vinculadas a series y películas como Game of Thrones, The Walking Dead y V for Vendetta.

El informe advierte que se trata de la mayor prohibición de libros registrada en el sistema educativo canadiense, aunque no se descarta que el número real de obras retiradas pueda ser mayor.