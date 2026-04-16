Cuando no leer también dice algo: vivir entre libros que esperan

Hay algo que incomoda, casi como una culpa silenciosa, cuando miramos esa pila de libros que no leímos. Están ahí: en la mesa de luz, en un rincón de la biblioteca, apilados como si nos miraran. Y enseguida aparece el juicio: “¿Para qué compré tanto si no tengo tiempo de leerlos?”.

Pero tal vez la pregunta esté mal formulada. Tal vez no haya que defenderse. Tal vez haya que defenderlos.

Existe una palabra japonesa —tsundoku— que nombra este hábito de acumular libros sin leer. Y lejos de ser un defecto, empieza a aparecer como una forma de vínculo con la lectura, con el tiempo… y hasta con uno mismo. No se trata de acumular por acumular, sino de convivir con lo posible.

Porque esos libros no leídos no son un fracaso. Son una promesa.

En un mundo que nos empuja a la inmediatez —leer rápido, consumir, pasar a lo siguiente— tener libros esperando es casi un acto de resistencia. Es decir: no todo tiene que ser ahora. No todo tiene que ser productivo. Hay historias que pueden esperar. Y eso, en tiempos de ansiedad constante, es casi revolucionario.

Además, hay algo más profundo. La biblioteca personal —leída o no— funciona como un resguardo. Esos libros “dan seguridad”. Saber que están ahí, disponibles, es una forma de estar acompañado. No por lo que ya sabemos, sino por todo lo que todavía podemos descubrir

La biblioteca personal —leída o no— funciona como un resguardo. Esos libros “dan seguridad”. Saber que están ahí, disponibles, es una forma de estar acompañado. No por lo que ya sabemos, sino por todo lo que todavía podemos descubrir.

Acumular libros es construir un mapa de intereses, de curiosidades, de deseos. Es decir: “esto me importa”, aunque todavía no haya pasado por nuestras manos en forma de lectura completa.

Y también hay algo casi físico, emocional. El libro como objeto. Tocarlo, olerlo, verlo en el estante. En tiempos digitales, donde todo es efímero, tener libros es anclar algo. Es darle cuerpo al conocimiento, al deseo de saber.

Entonces, ¿es una lógica del capitalismo, como se preguntan algunos? Puede ser. Pero también puede ser lo contrario: una forma de desacelerar esa lógica. Porque nadie compra un libro pensando en descartarlo en segundos. Un libro —leído o no— siempre queda. Siempre espera.

Quizás por eso el tsundoku no habla de acumulación, sino de posibilidad. De todas las vidas que podríamos vivir, de todas las ideas que podrían cambiarnos, de todas las historias que todavía no llegaron… pero están cerca.

Así que la próxima vez que mires esa pila de libros sin leer, no la veas como una deuda sino como una biblioteca de futuros posibles.